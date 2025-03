Detuvieron a Elías Piccirillo en Nordelta, el exmarido de Jesica Cirio

El exmarido de Jesica Cirio, Elías Piccirillo, fue detenido este jueves por la Prefectura Naval Argentina en Nordelta. Otras siete personas también fueron arrestadas. Hasta ahora, su exmujer, no se expresó sobre el tema.

El supuesto empresario está acusado de crear una causa para no pagar una deuda de 6 millones de dólares. La situación salió a la luz en enero, cuando fue arrestado el financista Francisco Hauque en la Avenida Alvear mientras viajaba en su auto con su esposa.

Durante su detención, Hauque, señalado como narcotraficante, afirmó que Piccirillo fue quien le armó una causa con la policía de la Ciudad. Este hecho derivó en una nueva investigación contra varios efectivos involucrados.

La detención de Francisco Hauque y sus consecuencias

Todo comenzó con la detención de Francisco Hauque, involucrado en una presunta estafa piramidal, que reveló nuevos elementos que derivaron en una denuncia contra el empresario y expiloto de carreras Juan Manuel Piñeiro, quien actualmente se encuentra detenido.

Desde la prisión, Piñeiro afirmó que su encarcelamiento es parte de una maniobra para evitar el pago de una deuda millonaria. Según su testimonio, Elías Piccirillo estaría detrás de esta estrategia.

Piñeiro, de 40 años, está detenido desde noviembre de 2023. Según su abogado, Marcelo Laruffa, Piñeiro es acusado de liderar una organización dedicada a extorsionar a figuras públicas. "Mi defendido está preso por una causa inventada. Lo acusan de encabezar una banda, pero no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones", explicó Laruffa. El abogado sostiene que la verdadera razón del encarcelamiento es una deuda de 500.000 dólares que Piccirillo habría intentado eludir mediante esta maniobra.

Las declaraciones de Laruffa también sugieren que el modus operandi de Piccirillo no sería un caso aislado. “Existen otros damnificados que han intentado recuperar su dinero y han enfrentado amenazas y situaciones similares. Hay un video que muestra a una persona forcejeando con Piccirillo mientras intenta cobrar una inversión”, relató. Además, el abogado reveló que existen audios comprometidos: “En las escuchas, Elías reconoce la deuda y promete pagar después de las elecciones de noviembre, pero al mismo tiempo arma un operativo para inculpar a mi cliente”.

Desde la prisión, Piñeiro ratificó su versión y expresó su frustración por el giro que tomó su vida: “Fui preso por querer cobrar una deuda. Sé muy bien quién es y lo que hizo. Me armaron una causa por extorsión, lo mismo que ahora pasa con Francisco”, dijo el empresario, quien también señaló que fue amenazado por personas vinculadas a Piccirillo.

Qué dijo Jesica Cirio sobre la situación de Elías Piccirillo

Jesica Cirio confirmó su separación de Piccirillo a finales de febrero, luego de varios intentos por negarlo. Finalmente, habló y defendió su postura frente a las acusaciones en su contra. En un intercambio de mensajes con Karina Iavícoli, desmintió conocer a los Hauque, el denunciante de Piccirillo: “Es mentira que conozco a los Hauque, no había ninguna relación entre las parejas”.

En relación con las afirmaciones de Hauque, quien la acusó de estar al tanto de todos los negocios de su exmarido, Cirio respondió: “Me involucra en esto y no le va a salir gratis. Mi buen nombre y honor, solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos”.

Finalmente, explicó por qué no se pronuncia frente a las cámaras, como lo hizo durante el escándalo con Martín Insaurralde: “No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo”.

