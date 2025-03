Soto pidió perdón a la familia de Catalina Gutiérrez: "Yo soy un homicida pero no un femicida"

Néstor Aguilar Soto, el único acusado por el femicidio de Catalina Gutiérrez, rompió el silencio en la audiencia de este martes, pidió perdón a la familia de la víctima y buscó desligarse de la agravante por violencia de género.

"Yo soy responsable de que ella no está acá"

En el comienzo de su declaración, el joven le pidió "perdón a la familia" y "a Catalina", y luego asumió la responsabilidad del crimen: "Yo soy responsable de que ella no esté acá", agregó.

“No hay día en que me despierte y no piense en esto. No entiendo nada”, prosiguió en otra parte de su relato.

Además señaló que su familia “siempre lo trató con amor” y que su “mamá es lo más importante de su vida”. “Es la primera a la que hable y le dije no sé qué hice”, recordó.



Aguilar Soto contó que llegó a preguntarse “en qué momento estoy en la cárcel por un homicidio” y luego continuó: “Extraño mi vida normal, estudiar, estar con mis amigos”.

Defensa

"Yo soy un homicida pero no un femicida", aseguró Aguilar Soto en su estrategia defensiva para que no se le aplique la figura del artículo 80 inciso 11 del Código Penal (femicidio).

NOTICIA EN DESARROLLO