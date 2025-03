Horacio Rodríguez Larreta se refirió al cambio en su carácter y aseguró que las agresiones de Javier Milei lo impulsaron a declarar “sin especular". “Si siento que Milei me hicho las pelotas por agredirme, me hinchó las pelotas”. Sobre la polémica por su frase sobre la gestión de limpieza de la Ciudad de Buenos Aires dijo: “Hay olor a pis, no hay otra manera de decirlo". "Si la Ciudad tiene olor a pis no voy a decir ‘orín’”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Noticia en desarrollo

