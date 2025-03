Cerraron alianzas en CABA: JxC no existe, el PRO va solo, Larreta también y el PJ con Santoro

La inscripción de alianzas en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 18 de mayo cerró este miércoles 19 de marzo, abriendo después de muchos años un novedoso escenario porteño. Con el PRO sin acuerdo con los radicales ni tampoco con los libertarios, Juntos por el Cambio ya no existe y el oficialismo porteño irá a las urnas en soledad. El radicalismo no nominó todavía a sus candidatos, pero irá al comicio lejos de Jorge Macri, y Horacio Rodríguez Larreta ya avisó también que participará por su lado, mientras que el peronismo se encolumnará detrás de la candidatura de Leandro Santoro. El caso del PJ porteño es particular, porque esta vez las encuestas lo sitúan con chance concreta de triunfo.

La inscripción de alianzas cerró a las 24 horas del miércoles, y en este contexto diferentes actores apuntan a sacarle ventaja al oficialismo porteño que por primera vez en muchos años se muestra debilitado.

El PRO perdió a Horacio Rodríguez Larreta, que se alejó por la cercanía del partido con Javier Milei y presentó su propia alianza. Macri tampoco pudo sellar un acuerdo con la UCR ni con la Coalición Cívica, por lo que jugará solo con espacios menores como el MID, el Partido Demócrata, Unir y Encuentro Republicano Federal, bajo la alianza “Buenos Aires Primero”. Los nombres para encabezar la lista podrían ser los de Fernán Quirós y María Eugenia Vidal, aunque eso no está cerrado.

En tanto, el exjefe de Gobierno, inscribió la alianza Volvamos Buenos Aires, integrada por el Partido Federal y el espacio de Graciela Ocaña, Confianza Pública. Rodriguez Larreta había anticipado que volvería a competir por un lugar en la Legislatura luego de su fallida experiencia presidencial y el alejamiento de sus exsocios del Pro. “Por la ciudad que hicimos juntos. Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis. Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón”, escribió en su cuenta en X Larreta. Llamativamente el radicalismo no integra este espacio, en los últimos días Martín Lousteau le reprochó “el silencio durante un año” al exmandatario porteño.

Los otros exintegrantes de Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista de Roy Cortina presentaron la alianza Evolución, a la que también se sumó el GEN de Margarita Stolbizer. Evolución podría ser encabezada por Lousteau pero eso aún no se definió. La que hizo rancho aparte fue Elisa Carrió, la Coalición Cívica irá en soledad con la posible candidatura de Paula Oliveto.

El peronismo después de mucho tiempo se entusiasma con la disputa en la ciudad. Para no desaprovechar la veta que se abre con la fractura del oficialismo porteño, llevará como candidato al radical de Los Irrompibles, Leandro Santoro, quien ya compitió para la jefatura de Gobierno en 2023. La alianza que anotó este miércoles se llama Ahora Buenos Aires. Este espacio es apoyado por el PJ porteño, tanto por las facciones de La Cámpora, el NEP (Juan Manuel Olmos) y Peronismo por la Ciudad (Víctor Santamaría), además del Frente Renovador. A pesar del escenario promisorio, Juan Abal Medina, junto con Movimiento Evita a último momento se cortaron solos y presentaron una lista minoritaria aparte.

La Libertad Avanza (LLA), que en un principio había amenazado con “acordar en todos lados o en ninguno” finalmente irá por su cuenta sin el Pro, sin que eso imposibilite una alianza en la Provincia de Buenos Aires. Luego de expulsar a Ramiro Marra no queda claro quién sería el mejor candidato para encabezar la boleta, algunos sectores señalan que Manuel Adorni es una opción pero eso no está cerrado.

Por último, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FITU) tendrá en la actual diputada nacional Vanina Biasi a su candidata principal. La alianza está integrada por el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS) e Izquierda Socialista.

LM