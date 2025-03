El ex jefe de Gobierno porteño y ex candidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este lunes que competirá en las próximas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, pero por fuera del PRO. Su decisión generó un profundo malestar dentro del partido que él mismo ayudó a fundar.

En un comunicado informal, el PRO porteño expresó su “gran desilusión” ante la postura de Larreta, aunque aclararon que no fue una “sorpresa”.

Desde el entorno de Jorge Macri remarcaron que “hace varios años” el ex mandatario porteño priorizó sus “intereses personales” por encima del trabajo colectivo realizado durante 22 años para transformar la Ciudad. Además, calificaron su candidatura como “funcional al kirchnerismo y a la Libertad Avanza”.

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta

A través de sus redes sociales, Larreta lanzó su campaña con la consigna “Vuelvo”, justificando su decisión en el supuesto deterioro que, según él, enfrenta la Ciudad de Buenos Aires. En su publicación, criticó la situación actual de la capital, señalando problemas como la falta de limpieza, la ausencia de obras y el “olor a pis”.

“Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras”, expresó el ex jefe de Gobierno. También resaltó su vínculo personal con la Ciudad: “Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra, cada vereda, cada rincón. Vuelvo por amor a Buenos Aires”.

Uno de los dirigentes que salió en defensa de Horacio Rodríguez Larreta en su disputa con el PRO fue el exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto. Actualmente, Avelluto integra junto a Larreta el Movimiento al Desarrollo (MAD), un espacio de centro.

Desde sus redes sociales, lanzó una dura crítica contra su ex partido: "El PRO, mi expartido, ahora estalinista, antidemocrático y autoritario, decidió expulsar a uno de sus fundadores, que sirvió durante 16 años como jefe de Gabinete y jefe de Gobierno de CABA. Más solos que nunca. Menos PRO que nunca", expresó.

Mientras tanto, en la Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este lunes a los diputados del PRO, Diego Santilli y Cristian Ritondo. En la reunión, que contó con la presencia del presidente Javier Milei, se avanzó en la consolidación de una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al gobernador Axel Kicillof en los próximos comicios.

Larreta, distanciado de los Macri, negó favorecer al kirchnerismo

Rodríguez Larreta confirmó su candidatura a la Legislatura porteña en una entrevista televisiva, donde explicó los motivos de su decisión y cuestionó duramente la gestión de su sucesor, Jorge Macri. Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el exjefe de Gobierno justificó su regreso con un diagnóstico crítico sobre la Ciudad: "Está más sucia, más insegura, no hay obras y no hay rumbo".

En ese marco, lanzó una frase que se viralizó: "Vuelvo porque hay olor a pis", en alusión al deterioro del espacio público y la falta de mantenimiento en las calles porteñas. Larreta, quien gobernó la Ciudad entre 2015 y 2023, sostuvo que su postulación busca mejorar la calidad de vida de los porteños.

"No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo la Ciudad se viene abajo", afirmó en LN+. También marcó su distancia con la actual gestión de Jorge Macri al señalar: "A la luz de los resultados, la Ciudad no está bien. Hay menos policías en la calle, más delitos y menos limpieza". Con estas declaraciones, el exjefe de Gobierno dejó en claro su ruptura con el oficialismo porteño.

