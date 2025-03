Jorge Macri se diferenció del Gobierno nacional: “Ningún espacio político estuvo detrás de los incidentes”

En la mesa de “Comunistas”, el nuevo programa de la señal Bravo TV, se debatió sobre las repercusiones políticas de los violentos incidentes producidos durante la marcha de los jubilados que fue reprimida el pasado miércoles en inmediaciones del Congreso.

Conducido por Juan di Natale, y con la participación del analista político Raúl Timerman, el diputado Esteban Paulón, el periodista Fernando Rosso, el psicoanalista Sergio Zavalza y el filósofo Julián Fava, en “Comunistas” se hizo una lectura política sobre los hechos.

Tras los dichos del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien afirmó que “ningún espacio político estuvo detrás de los incidentes”, di Natale lanzó sobre la mesa: “¿Cuál es el juego de Jorge Macri? ¿Por qué dijo eso?”. “Porque no arregló con La Libertad Avanza en la Ciudad”, disparó Paulón y Timerman completó: “Al PRO lo único que le queda es la Ciudad. Ha perdido identidad”

Si bien el Gobierno alcanzó un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires, en la Capital Federal existe una distancia y no queda claro aún si habrá alianza o ambos espacios competirán por separado en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Rosso matizó los dichos de Macri: "El jefe de Gobierno afirmó que existieron grupos organizados que agredieron a la policía”, dijo. “Este Gobierno va a tener que enfrentar 24 elecciones simultáneas a diputados nacionales. ¿Cómo va a hacer si entra en esta situación de declive?", se preguntó Timerman.

"Comunistas" sale al cruce de la polarización

“Comunistas” funciona como una respuesta al pensamiento polarizante del presidente Javier Milei, quien suele resaltar que todo aquel que no se alinea con el pensamiento del Gobierno es de izquierda, sin más. Un ejemplo de ese posicionamiento lo aportó este lunes Santiago Caputo, integrante del “triángulo de hierro”. La mano derecha del presidente posteó en X (antes Twitter): “El socialismo no se discute, se erradica. La casta no se reforma, se destruye. Los enemigos del progreso no se convencen, se eliminan. Y no vamos a parar hasta que el último de ellos desaparezca”.

El año electoral promete que todo acontecimiento relevante sea explotado políticamente a los dos lados de la grieta. “Comunistas” se propone analizar la coyuntura desde una mirada “lejos del poder, cerca de la gente”. “Si Mauricio Macri no se candidatea, el PRO se juega su existencia en las elecciones”, cerró Timerman.

FPT/ML