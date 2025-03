Habla por primera vez la jubilada agredida Beatriz Blanco: “Yo no soy una patotera, Bullrich es la patotera”

Beatriz Blanco, la jubilada de 87 años que fue empujada por un policía, cayó al piso y se golpeó la cabeza presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de la represión desatada contra jubilados e hinchas de diversos clubes de fútbol el miércoles 12 en las inmediaciones del Congreso. El efectivo con quien tuvo el altercado también fue denunciado por los delitos de lesiones leves agravadas. El requerimiento fue tomado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1.

En diálogo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Blanco dijo: “Me dedicó a ir a las marchas porque me encanta estar entre la gente que piensa como yo y que son necesitados como yo. Fui hablarle a los policías como hago siempre. Yo noy soy patotera. Soy una vieja jubilada. Y siempre en las marchas que apareció Bullrich hubo muerto o un herido. Bullrich es una patotera”

Blanco relató cómo sucedió el hecho: “Después de la marcha, subí a la vereda y le pedí a un policía que bajara a la gente de la vereda porque lo que estaban haciendo era una humillación. El policía reaccionó de mala manera y me golpeó con mi bastón. Yo sentí el golpe que me dio, pero aparte del golpe sentí el gas que me dejó muda, no pude hacer nada, me desmayé.” Denunció.

La mujer también apuntó directamente contra la ministra de Seguridad: “Siempre que apareció Bullrich hubo un muerto o un herido. Es una patotera. No quiero que esto le pase a ningún jubilado más”.

Blanco, viuda desde hace 31 años, también habló sobre su situación personal: “Estoy en recuperación, no me siento bien. Tengo problemas de cadera y estoy esperando que PAMI me atienda desde hace seis meses. Cobro la mínima y los remedios los tengo que pagar a la mitad”.

Además, ratificó su compromiso con la protesta social: “Voy a seguir yendo a las marchas. No me van a callar”. Y agregó “El miércoles los espero a todos en la Marcha. Yo no soy patotera”

Blanco también destacó su trayectoria en la defensa de los sectores más vulnerables “Siempre fui defensora de los pobres. Y trabajé ayudando a la educación a los chicos de la Villa de Escalada y Riccheri, No soy patotera ni una loca”

Finalmente, la jubilada criticó al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei: “Milei no está en nuestro cuerpo, él está en otro poder. Su hermana lo maneja, le gusta el dinero y las trampas. Es una mujer oscura”.

“Milei, es una persona enferma. Tendría que haberse tratado y como a todos los presidentes antes de ir a la y de presentar su voto, su elección. Hay que tratarlos psíquicamente porque este hombre no está en su lugar”.Afirmó.