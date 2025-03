Marcelo Longobardi y Jorge Fontevecchia realizaron el primer pase tras su incorporación a Perfil

Como parte de la primera transmisión de Longobardi, el programa matinal diario de noticias del periodista Marcelo Longobardi por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el conductor y Jorge Fontevecchia compartieron el pase antes del comienzo de Modo Fontevecchia.

Jorge Fontevecchia: Habría que compartir con la audiencia que este programa comenzó no solamente bajo tu auspicio, sino con tu idea. Cuando vos dijiste que no ibas a hacer más radio a la mañana y me incitaste a que lo hiciera, dijiste que había dos personas que tenían que hacer radio. Nos falta convencer una, que es Carlos Pagni. Finalmente parece una vuelta de la vida, pero aquello que tenía que ocupar un lugar que vos dejabas, finalmente se mancomuna. Déjame, si me permitís, traer algo que me parece que fue un momento de antología del periodismo, que fue probablemente la única posibilidad de discusión que hubo con un funcionario de Milei, que fue cuando vos le preguntabas Guillermo Francos, jefe de Gabinete y una persona que conocías hace tiempo, si creía que vos eras un “ensobrado”, y él contestó: “Por ahí no coincidimos en muchas de tus apreciaciones sobre el Gobierno, que yo creo que son equivocadas, pero no por eso yo voy a decir que sos un periodista ensobrado”. En este momento de ausencia de pensamiento crítico, de anestesia de pensamiento crítico, que un periodista con el jefe de Gabinete pueda mantener este diálogo te hace sentir contento con nuestra profesión. Ahora, en retrospectiva, ¿cuando lo volvés a escuchar, qué te pasa?

Marcelo Longobardi: Yo creo recordar un diálogo aún peor con Guillermo Francos, que hay que admitir que, pobre, ponía o pone la cara. Le dije en un momento que el Presidente escribió un tuit o retuiteó a alguien que decía que Carlos Pagni y yo, que todo el mundo sabe que somos amigos, éramos “unos hijos de puta”. Se lo pregunté a él también y dijo: "Bueno, qué sé yo”. Yo me pongo en su lugar, pobre hombre. Guillermo Francos me conoce a mí de toda la vida y presumo que a vos también, y él sabe quién soy yo perfectamente. Yo procuré hacer un cambio radical en mi vida después de Mitre, y debo confesarte que lo logré relativamente, porque cambiar es algo complejo, es mucho más fácil quedarte en tu zona de confort y no cambiar nada. Cuando vos te zambullís en un cambio, te encontrás con cosas inesperadas, con problemas, con errores, con imprevistos. En esta vuelta también hice un cambio, que es salirme de los medios grandes y dedicarme a YouTube y a trabajar con nada menos que con Jorge Fontevecchia, después de no menos de 30 años que estamos discutiendo trabajar juntos. Entonces veo esto y me parece del siglo pasado.

JF: Fijate esto del siglo pasado. A Francos lo conozco hace por lo menos más de 20 años, y comparto que es un caballero y esto parece antiguo. Sobre la jubilada agredida en la marcha de jubilados, Francos dijo: “En un video se muestra en cámara lenta que la persona, que después se cayó sola, exhibía un bastón con el cual le pegaba a un policía y en el movimiento parecía que se caía. De ninguna manera creo que la policía le haya pegado a una anciana o a una jubilada”. Esto nos hace recordar a la frase que Mauricio Macri le dijo a Daniel Scioli en el debate presidencial de 2015: “¿En qué te han transformado? Pareces un panelista de 6-7-8”. Obviamente, en ese momento Guillermo Francos estaba junto con Daniel, inclusive el propio Javier Milei. Ahora podemos decir: "¿En qué te has convertido Guillermo? Pareces un panelista del Gordo Dan”. Da un poco de lástima que haya personas honorables como Francos que tengan que decir esto.

ML: Todo es un “creo”. “Creo que no pasó”, “creo que lo vi en las redes”, “creo que no debe estar editado”, “supongo que el policía no le pegó a la señora”, “supongo o creo imaginarme que se cayó sola”. Es decir, es muy imprecisa la información que ofrece Guillermo Francos sobre el tema, como lo fue -y creo que el tema es aún más grave- la imprecisión que demostró la señora Bullrich con la cuestión del disparo del gas lacrimógeno.

JF: Lo que pasa es que la relación de Patricia Bullrich con la verdad no existe. Lo que a mí personalmente me pone triste es esa conversación que tuviste con Francos, además de esta otra que vos mencionás. Pobre hombre, esa sensación me transmite. Está en una situación donde tiene que asumir realidades totalmente ficticias. En el caso de Patricia Bullrich, siempre fue así. La relación de ella con la verdad es como la de Trump o como la de Putin, mientras que en el caso de Guillermo Francos, es una persona honorable, sensata, moderada, racional. Es una reflexión de dónde te va llevando la vida en determinadas circunstancias, como pasa con muchos periodistas, y no te pasó a vos. Vos siempre te revelaste a seguir la corriente, independientemente de que fuera lo más conveniente.

ML: Te he tenido, debo confesarlo, como una suerte de modelo. Esto no te responsabiliza de mi comportamiento. Es decir, yo te elegí a vos como modelo y no vos a mí como alumno. Pero en cualquier caso, te he tenido como uno de mis modelos. Trump, e insisto tanto con Trump como una imagen anticipatoria de la Argentina, dijo que criticarlo era un delito.

JF: Esto que estás marcando es el caso del New York Times contra Sullivan de 1964, en el que se instaló la teoría y la corriente de la "real malicia", es decir que un periodista podía equivocarse y eso no iba a implicar que pudiese ser condenado. Lo que se tenía que demostrar es que sabía que eso no era verdad, pero aún así lo publicaba. Lo que Trump quiere hacer es que la Corte Suprema revoque ese fallo, y a partir de eso cambiar toda la jurisprudencia. Es un hecho gravísimo, esperemos que no lo logre.

El alumno es al revés. Hace 3 años, cuando vos pensabas retirarte de la radio, me insististe para que yo lo hiciera. Yo te dije: "Mirá, yo no tengo voz, no estoy acostumbrado, escribo" y que no tiene absolutamente nada que ver con la voz, que se trata de las ideas. Vos, que tenés ese vozarrón impresionante, me diste ánimo y me animaste. Así que es un gusto enorme, doble, compartir este espacio con vos todas las mañanas.

