El médico que atendió a la jubilada golpeada pide que Patricia Bullrich renuncie

Jorge Rachid expresó que está "convencido" de que "se le perdió el miedo y el respeto al gobierno de Milei" después de la represión ejercida por la policía durante la marcha de los jubilados. "Ha comenzado el derrumbe, tengo esa convicción, porque no era el economista que decía ser, no combatió la casta que decía combatir, no tenía la moralidad que decía poseer, y bueno, hoy estamos a nivel mundial con una estafa piramidal también", sumó el integrante del Movimiento Sanitario Provincial, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Jorge Rachid es médico y profesor de Medicina. Al mismo tiempo, integra el Movimiento Sanitario Provincial.

Quería tener su impresión de haber estado al lado de esta señora, teniéndola después de que fue golpeada por la policía. ¿Qué pasó? ¿Qué impresión tiene usted? ¿Por qué ese policía tomó esa decisión con una señora bien grande, no solamente jubilada, además bien de avanzada edad, parada allí y sin ningún arma? ¿Qué conclusión le quedó?

Son varias reflexiones. La primera, respecto a la señora, Blanca, un traumatismo occipital, traumatismo cráneo encefálico con herida abierta de 5 cm, sangrante, en una persona de 81 años, diabética, y que camina con bastón... bueno, la primera mía siempre es asistir a la paciente, controlar sus signos vitales, llamé la ambulancia porque estaba convencido, por lo menos preocupado, de que no inicie un proceso convulsivo. Ahora, las conclusiones son varias. Conclusiones ya de militante político de largos años.

La Gendarmería, la Federal y la Policía de la Ciudad, ayer, estaban absolutamente desatadas, diría, puestas, como vengo diciendo, porque verlos ojo a ojo, con las pupilas... Lo único que faltaba que babeasen saliva porque pegaban indiscriminadamente. Lo que vimos con esta señora fue el inicio, cuando todavía no había llegado la multitud, que llegó después, en donde empezaron a actuar aún con más violencia, como se vio a lo largo de toda la jornada. Yo, ni en los procesos de las dictaduras militares, llevamos unos cuantos, he visto este nivel de represión diagramado, incluso para plantar "cazabobos", como los containers con piedras, como las pistolas, como los coches abandonados, y tirando gases lacrimógenos al cuerpo, a nivel de cuerpo. Y que ya tenemos el caso de Fuente Alba en Neuquén, que fue muerto por esto, y que siempre se tiran al aire, hacia arriba, pero a esta mujer, además de pegarle, le tiraron gas pimienta en el rostro. Es una barbaridad que no se puede creer.

Mire, la mayoría de las personas mayores que vamos ahí... Yo voy los miércoles cuando puedo porque estoy trabajando en provincia de Buenos Aires, en actividad docente fundamentalmente y sanitaria. La verdad es que ayer veía a mis colegas jubilados y los veía con máscara. Yo digo, venían equipados con máscara, algunos con casco, incluso porque vienen sufriendo represiones de un régimen que yo creo que ayer, si algo se demostró, es que se le perdió el miedo y el respeto al gobierno de Milei. Yo estoy convencido, porque la gente, pese a esta feroz represión, no se movía, se quedaba ahí, pecho a pecho, alejado porque la policía de los cordones cortaron en las cuatro direcciones, muy fuertemente, y pegando, pero la gente se quedó ahí.

Nosotros hemos escuchado en distintos medios de comunicación que han puesto foco en los barras bravas. Nosotros no hicimos eso. Por el contrario, pusimos foco en la ministra Patricia Bullrich. Pero podemos comprender, no aceptar, una represión exagerada cuando se enfrentan con barrabravas, o cuando se enfrentan con jóvenes que tienen la cara tapada y están armados de piedras, palos y picos. Independientemente que siempre decimos que no es lo mismo la represión por parte del Estado que la violencia por parte de privados, pero lo que a mí me parece que es el punto nodal es el de esta jubilada de 80 y pico de años, que estaba sola frente a decenas de policías. Entonces, yo lo que quiero preguntarle, ya que usted estaba al lado, y con toda su experiencia, además, la condición humanista de médico, es ¿qué cree que le pasó por la cabeza a ese policía? ¿Qué interpretación tiene usted de esa situación?

En realidad, mi interpretación es que los policías están para alejar a la gente de cualquier manera, sin fijarse. Yo lo que vi fue pegar indiscriminadamente a partir de ese momento, porque insisto, hasta ese momento no pasaba nada. Tampoco vi barras bravas, porque quien va al fútbol sabe que las barras bravas entran golpeando. No vi masas de gente golpeando. No las vi. Lo único que vi fue una nube de gases a las 7 de la tarde, después de varias horas, que cubría prácticamente toda la plaza, y es donde después vi por televisión que se produjeron algunos incidentes. Pero la verdad que hasta el desalojo de las veredas, a palazos, y gas pimienta, marca un hito de avasallamiento constitucional de los tantos los que nos tiene acostumbrados este gobierno, que yo creo que ha tenido ya un debilitamiento de los cimientos que lo llevaron a ser presidente.

Yo creo que ha comenzado el derrumbe, tengo esa convicción, porque no era el economista que decía ser, no combatió la casta que decía combatir, no tenía la moralidad que decía poseer, y bueno, hoy estamos a nivel mundial con una estafa piramidal también. Así que yo creo que todo eso se expresó en esta reacción del gobierno, de intentar producir ellos una imagen de supuesto golpe de Estado, cuando el verdadero golpe de Estado en la Argentina desde hace un año, y ustedes lo han reflejado muy bien en Perfil, es un golpe institucional al avasallar las leyes, a corromper el Congreso, y a producir lo que se está produciendo en la Argentina, que es un debilitamiento social con un drama social inconcebible que ha causado muertos. En el caso mío, muertes de 160 pacientes, que puedo corroborar de pacientes que han dejado de recibir medicamento oncológicos y de enfermedades raras, y ahora pautando una eutanasia en cuotas a los jubilados. La verdad que yo creo que ayer hubo una toma de conciencia que se expresó en los cacerolazos. Y probablemente el pueblo argentino pueda rectificar este error de la historia.