Horacio Rodríguez Larreta anunciará su candidatura a legislador porteño por fuera del PRO

En medio de los rumores sobre una posible expulsión del PRO, Horacio Rodríguez Larreta oficializará esta noche su candidatura a legislador porteño por fuera del partido amarillo. De esa manera, competirá en las próximas elecciones contra el espacio presidido por Mauricio Macri con su armado propio, luego de relanzar su carrera política en los últimos meses.

El anuncio será a través de sus redes sociales. Por el momento, según confirmaron a Infobae fuentes cercanas al exjefe de Gobierno porteño, todavía no definió el nombre del espacio que lo llevará como cabeza de lista, aunque deberá decidirlo pronto, ya que este miércoles vence el plazo para la inscripción de coaliciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta retomó su carrera política desde el lanzamiento del think tank Movimiento al Desarrollo (MAD), una propuesta basada en "el desarrollismo y la cooperación público-privada". Justamente, su candidatura se enfocará en estas ideas, así como en marcar diferencias con la gestión de Jorge Macri en la Ciudad. En ese sentido, durante los últimos meses recorrió distintos barrios porteños y dialogó con los vecinos.

Sumado a esto, en una carta publicada en sus redes titulada "Vuelvo", ya había manifestado su descontento con el estado actual de la Ciudad: “La Ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo”.

Asimismo, advirtió que “los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos”. Además, cuestionó al actual alcalde porteño por las constantes fugas de presos en comisarías y alcaidías.

Horacio Rodríguez Larreta será su propio jefe de campaña apelando a confrontar su gestión con la de Jorge Macri.

La decisión de Rodríguez Larreta se tomó en medio de las especulaciones por una posible expulsión suya del PRO, del cual es fundador, y en medio de las negociaciones del partido amarillo con La Libertad Avanza (LLA) para sellar una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país.

En esa línea, el exjefe de Gobierno porteño también hizo público su descontento con el rumbo del PRO, tras sostener que el partido "perdió su identidad” desde que Mauricio Macri asumió la conducción. “Hoy no sé dónde está el PRO. Si no está en los valores que lo fundaron, yo voy a estar afuera. Hoy no está en esos valores. Si no está en los valores originales, en el respeto, no voy a estar ahí”, había manifestado el mes pasado en diálogo con A24.

Según Rodríguez Larreta, su salida del espacio se debe a que "no está de acuerdo con entregarle el PRO a Milei". Sin embargo, su distanciamiento con Macri se arrastra desde la interna con Patricia Bullrich, en la que ambos compitieron por la candidatura presidencial en 2023. Desde entonces, el vínculo político entre ellos nunca logró recomponerse.

Uno de los dirigentes que se manifestaron a favor de Rodríguez Larreta en la disputa con el PRO fue el exministro de Cultura de Cambiemos Pablo Avelluto, que participa con el exalcalde porteño en MAD. "El PRO, mi ex partido, ahora estalinista, antidemocrático y autoritario, decidió expulsar a uno de sus fundadores, que sirvió durante 16 años como jefe de gabinete y jefe de gobierno de CABA. Más solos que nunca. Menos PRO que nunca", expresó Avelluto desde sus redes sociales.

En tanto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este lunes a los diputados del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo, en un encuentro que contó con la asistencia del presidente Javier Milei, para avanzar en una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires para competir contra el gobernador Axel Kicillof.

