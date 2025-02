Rodríguez Larreta retomó su diatriba contra Milei y aseguró: "Siempre voy a defender a la Ciudad"

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta apuntó nuevamente este jueves 27 de febrero contra el PRO y reconoció estar “cansado” de las agresiones del mandatario nacional Javier Milei. También insistió con su postulación para las legislativas y prometió "defender la Ciudad".

“El otro día dije, cuando el Presidente me volvió a atacar, que me tienen las bolas al plato, las cosas por su nombre”, espetó Larreta en una entrevista que le realizó el canal C5N, continuando con el estilo burdo que estrenó días atrás, al decir que tiene "los huevos llenos" con esta situación.

Por este motivo, el exfuncionario cuestionó la cercanía actual del PRO con La Libertad Avanza: “Me cuesta explicar qué es el PRO hoy en día. Perdió identidad. Nunca fue un partido de atacar a alguien por pensar diferente”, reflexionó.

"El PRO se creó con mucho peso de la gestión pública de la Ciudad, y hoy adhieren a un Presidente que defenestra todo lo público. Para nosotros siempre fue un valor, y ahora parece que todo lo público está mal. Entonces, ¿están con Milei o no están? Un día dicen que hay que recomponerles a los jubilados y al otro día apoyan el veto del Presidente. Me duele el tema, porque le puse la vida al PRO”, aseguró Larreta.

Asimismo, el exaliado de Mauricio Macri reconoció que acudió al psicoanálisis para encarar esta nueva etapa política: “Me hizo bien, sobre todo para tener una visión autocrítica constructiva”. Con respecto a su futura candidatura, insistió en dejar todas las opciones abiertas: “Voy a defender la Ciudad desde donde me toque. Legislador, senador o diputado”.

Me verás volver

El pasado lunes 24 de febrero, Horacio Rodríguez Larreta publicó una carta con el expresivo título de “Vuelvo”, donde expresa claramente su intención de regresar a la política.

Con tal fin, el exfuncionario apuntó contra la gestión de Jorge Macri: “Una y otra vez [los vecinos] me confirman aquello que todos percibimos: la Ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo”.

Y agregó: “Lamentablemente, PRO ha perdido su identidad. El saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y a favor y en contra de qué cosas estamos. El día que perdés tu identidad lo perdiste todo”.

Laura Alonso y Jorge Macri

Laura Alonso, vocera del Gobierno de la Ciudad, respondió a las críticas que realizó el exjefe porteño: “Es injusto, nos sorprende la agresividad del ataque, sobre todo porque muchas personas que trabajaban en su equipo ahora trabajan con nosotros. Como vecina, recuerdo el infierno que fue vivir en la ciudad de los piquetes y los manteros después de la pandemia”.

“Hay demasiadas incógnitas y habría que preguntarle a él por qué lo hace en este momento, por qué ahora, para qué y cuál es el objetivo. Para nosotros y para muchos de los porteños esto es una sorpresa, es un poco inentendible. Evidentemente algo le pasó a Larreta y lo tiene que explicar. Tiene que contar qué hizo en su gestión con los manteros, los piquetes, que les explique a los padres por qué los niños durante la pandemia no pudieron ir a la escuela”, disparó Alonso.

