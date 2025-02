Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó este miércoles 26 de febrero al PRO, partido del que es originario, al reprochar que "no queda claro qué es" el espacio y si es que fue cooptado por el presidente Javier Milei. El ex jefe de Gobierno porteño lanzó dichas declaraciones tras criticar a su sucesor, Jorge Macri, por su gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

"Todavía no queda claro qué es el PRO. ¿El PRO está con Milei? Hoy no sé donde está el PRO", manifestó Rodríguez Larreta durante una entrevista en A24 al ser consultado sobre si pensaba competir electoralmente dentro o fuera del partido amarillo.

Sobre la actualidad del partido fundado por Mauricio Macri, Larreta remarcó que él "no estaba de acuerdo en entregarle el PRO a Milei" y agregó: "Si el PRO no está en los valores originarios no voy a estar ahí, no creo en eso. Hoy no está en esos valores".

El ex candidato a Presidente habló sobre el futuro de su carrera política y reveló que actualmente no tiene nada planificado, haciendo referencia a que aún no cuenta con definiciones sobre posibles alianzas con otros espacios en medio de un contexto donde se habló de charlas con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

"Hoy no lo estamos hablando (con la UCR)", aseveró y, con respecto al espacio fundado por Elisa Carrió, mencionó: "Tengo buen diálogo pero ayer dijeron que van solos".

Larreta confirmó que participará de las elecciones: “Como legislador, como diputado o como senador"

El exjefe de Gobierno porteño también realizó una autocrítica sobre su derrota electoral en las elecciones internas con Patricia Bullrich y reconoció que se alejó de la gente por priorizar el "armado político".

"Mi campaña fue un álbum de fotos con políticos, mirá donde estoy, y hay otro que está en la Rosada. No voy a repetir lo mismo. No es lo más importante para mí el armado político, porque fue lo más importante y me alejé de la gente que era lo que yo hacía", expresó.

Larreta reveló que no supo "manejar el ser el ganador muy temprano", considerando que las encuestas lo daban como el candidato más votado y, apelando a metáforas futboleras, concluyó: "Llegué al área, el arquero tirado en el piso y la tiré a la tribuna".

AS/ff