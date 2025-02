Luego de anunciar su candidatura para las próximas elecciones legislativas, el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró crítico sobre la gestión del presidente Javier Milei, lamentó la “pérdida de identidad” del PRO y reflexionó el “proceso personal” que atravesó tras su derrota en la interna frente a Patricia Bullrich en las PASO de 2023. “Dejó de sonar mi celular, siempre pienso que está roto". expresó.

En su primera entrevista en más de un año, Larreta admitió que perder la candidatura a presidente por el PRO “fue un golpe personal fuerte”. “Estaba convencido de que iba a ser presidente desde los 10 años, no me lo esperaba”, reconoció el exjefe de Gobierno, y agregó: “Logré un sano equilibrio entre no decir que fue todo culpa mía porque perdí una elección imperdible, y decir que hubo un contexto mundial, que todos estos fanáticos de derecha ganan".

Ante la consulta sobre los motivos detrás de su derrota, Larreta aseguró que no pudo manejar “el tema de ser el ganador muy temprano” y que se volvió “un conservador”. “La virulencia que tomó nuestra la interna nuestra seguro nos complicó, y también ahí yo tomaba la actitud de decir: ‘No, yo no me peleo. Jamás voy a criticar a nadie de Juntos por el Cambio, jamás’. Los medios nos metían a todos en la misma bolsa, y yo no pude diferenciar y hacer un valor del no pelearme", dijo en diálogo con Reynaldo Sietecase y Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos.

Además, observó que se “obsesionó con el armado político” de Juntos por el Cambio a nivel nacional y admitió que había otras alternativas a Jorge Macri en la Ciudad. “Jorge era parte de mi gabinete, estuvo dos años en el gobierno conmigo, con lo cual también era parte del equipo que yo tenía. Pero había otros candidatos. Yo estaba tan concentrado en la presidencial que subestimé la importancia que tenía la continuidad de la Ciudad”, agregó.

En este sentido, confirmó que se presentará como candidato en las elecciones legislativas de este año, aunque sin especificar si se postulará a un cargo local o nacional, señaló que “lo votan los porteños”. “Si voy a diputado, legislador o senador, mi electorado es la Ciudad. Ahora camino la Ciudad”, declaró.

Rodríguez Larreta, contra la gestión de Jorge Macri y los insultos de Milei

En cuanto a la gestión del actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, Larreta se mostró crítico y sostuvo: “La gente en la ciudad me dice que está sucia, que no hay cambios, que llaman y no les contestan, que no les resuelven los problemas”.

Sobre su reacción frente a las críticas y su relación con Javier Milei, Larreta observó que está “molesto” y “harto” de los insultos de Milei. Luego de su último intercambio con el presidente Javier Milei en X, el exalcalde porteño apuntó con el Presidente, aseguró: “La semana pasada Milei me salió a pegar y le dije que tengo los huevos llenos. ¿Para qué inventar otra palabra? No hay otra manera de decirlo”.

Por otro lado, el exjefe de Gobierno elogió los resultados del Gobierno en materia económica, y señaló que no se debe “desmerecer el valor de la estabilidad y la baja de la inflación”, aunque afirmó que no está de acuerdo con “las peleas culturales”. “No estoy de acuerdo con que el presidente imponga la cultura que tiene que tener nuestra sociedad”, expresó.

A su vez, se refirió a la actitud autoritaria por parte del mandatario y, si bien indicó que “no ha habido decisiones autoritarias”, declaró: “La simpatía con (Donald) Trump la veo y me pone los pelos de punta, que hable bien de (Víctor) Orbán también. Pero le tengo mucha fe a los argentinos, defendemos la democracia como nadie”.

En referencia al PRO, Larreta mencionó la “pérdida de identidad del partido” y habló del traspaso de Diego Valenzuela, intendente del partido de Tres de Febrero, del partido presidido por Mauricio Macri a La Libertad Avanza. “Yo prefiero que blanqueen, como Valenzuela, que se pasó del otro lado, o Patricia, que está del otro lado. A mí no me cierran sus contradicciones”, afirmó.

Sobre la posibilidad de recrear un partido con características similares al PRO, Larreta aseguró que recreará “un espacio más amplio con los que creamos el PRO”. “El PRO ha tenido una identificación muy grande con la gestión de la ciudad, con la gestión pública. La gestión pública era un valor fundamental en el PRO, y hoy adhieren a un gobierno que defenestra la función pública, que dice todo el que fue a función pública es un corrupto o casta. Es muy fuerte la contradicción”, criticó.

