Larreta apuntó a los dirigentes de PRO por su cercanía con Milei: "No sabemos bien de qué lado están"

Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno y candidato a la Legislatura, dejó claro por qué va por afuera del PRO en las elecciones 2025. “La Ciudad está deteriorada, para atrás, está triste. ¿Le voy a mentir a la gente? ¿Voy a decir ‘apoyen este gobierno’ con el cual en muchas cosas no coincido? No sería coherente”, aseguró este miércoles. Además, criticó la gestión porteña, al señalar que “si la gestión está bien, no estaríamos hablando de esto”.

Sobre la gestión de Jorge Macri, quien lo sucedió en el cargo, marcó la falta de una buena administración. “Si la gestión está bien, no estaríamos hablando de esto”, sostuvo, y agregó: “La gente vota por la gestión. Lo llamábamos ‘el metro cuadrado’, por ejemplo, el mantenimiento de los parques. Si vos vas y el pasto está hasta acá de alto, la gente no te vota. Más allá de si peronismo, no peronismo, no importa... Por eso es que no me siento para representar al gobierno de la Capital”.

Dijo que la Ciudad l “ya no brilla” y volvió a comentar que en las calles hay “olor a pis”. “A mí no me representa lo que hoy hace el gobierno de la Ciudad”, expresó.

Jorge Macri se diferenció del Gobierno nacional

Además, se mostró crítico hacia las acusaciones de que su candidatura favorecía a otros sectores políticos, como La Libertad Avanza y el peronismo. Aseguró: “Todas esas elucubraciones, politiquerías, se terminan si la Ciudad está bien. Nosotros en ocho años sacamos 50 puntos en la Ciudad, no importaba la politiquería, la Ciudad estaba bien".

"La mejor manera de no favorecer a ninguno es laburando y la gente acompaña, no busquemos interpretaciones retorcidas”, sostuvo contra el actual gobierno porteño, en declaraciones a Radio Rivadavia.

En cuanto al rol de los dirigentes nacionales de PRO, partido comandado por Mauricio Macri, Rodríguez Larreta lanzó una crítica a la “contradicción” y la falta de claridad dentro de la fuerza porque se perdió su “identidad”.

Jorge Macri impulsa un proyecto para endurecer las sanciones a 'trapitos' y cuidacoches

“No sabemos bien los dirigentes de qué lado están: un día de un lado, otro día del otro”, expresó, apuntando a la cercanía de algunos con el gobierno de Javier Milei, una postura con la que él mismo se diferencia. “Dicen una cosa después en el Congreso se apoya otra”, agregó.

Por último, sobre la situación de las movilizaciones y tensiones sociales en el país, exjefe de Gobierno se mostró a favor de mantener el orden público, pero dejó en claro que repudia toda forma de violencia: “No hay ninguna justificación para la violencia en ningún caso, esa siempre fue mi actitud, la sostengo, es mi convicción”.

LT