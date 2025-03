Tras anunciar su candidatura como legislador porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, explicó los motivos detrás de su decisión, criticó la gestión de Jorge Macri y aseguró: “La ciudad se ha caído, no está bien, no es lo que era”.

El exprecandidato a presidente confirmó el lunes 17 de marzo por la noche su candidatura y destacó a la Legislatura de la Ciudad como un espacio donde “se han votado leyes trascendentales”. Además destacó la creación de la Policía local en 2016 y la obra del Paseo del Bajo.

Rodríguez Larreta definió su decisión como “parte del proceso de aprendizaje” que transitó luego de perder la candidatura a presidente por el PRO frente a Patricia Bullrich en 2023. “Confirmo mi vocación pública porque siento que puedo volcar mi experiencia de muchos años. Quiero ayudar y colaborar porque veo que la ciudad no está bien”, agregó el exjefe comunal en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+).

Ante la consulta sobre su regreso a la política porteña por fuera del partido amarillo, Larreta explicó que la Ciudad “se ha caído", y apuntó contra la gestión de limpieza del actual gobierno local: “Hay olor a pis en la ciudad. No lo huelo yo solamente”.

“La Ciudad no está bien, no es lo que era. Está más sucia, más insegura. No hay una obra grande que se haya lanzado. Por eso quiero ser candidato, para ayudar a recuperar la ciudad que teníamos y seguir adelante con la transformación”, dijo.

Larreta contó que realiza recorridos diarios por el territorio porteño y anota en un cuaderno los problemas que encuentra y los que le mencionan los vecinos. “Chacarita: sucia, contenedores rotos que no se limpian, menos policías, acampes. Villa del Parque: degradación, basura, no hay reunión de vecinos”, leyó de sus anotaciones. “Son los mismos problemas que había hace 15 años”, agregó.

Carlos Pagni le preguntó si se arrepentía de haber apoyado la candidatura de Jorge Macri en las elecciones de 2023, a lo que Larreta respondió: “A la luz de lo que tenemos hoy, la ciudad no está bien, y eso es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad”.

En un repaso de sus “hitos de su gestión", el exjefe de Gobierno porteño mencionó “el orgullo de los porteños” como el más importante y mencionó algunas de las obras que llevó adelante, como la integración del barrio Fraga y la elevación del tren San Martín.

Sobre el presente del PRO, Larreta minimizó los rumores acerca de su posible expulsión del partido liderado por Mauricio Macri y remarcó sus críticas a la gestión local actual: “Lo que deberían decir desde el Gobierno es cómo mejorar la limpieza”. “Si la Ciudad no tuviera el problema que tiene no estaríamos discutiendo estas cosas”, aseguró.

“Sostengo los valores de PRO como el primer día. Uno de los principales fue la buena gestión, un método para gobernar. Esos son los valores del PRO. Sigo creyendo en el diálogo y en la diversidad”, dijo sobre el espacio político del que integra desde su fundación.

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

Por otra parte, definió su vínculo con el expresidente como “muy distante” y dijo que no tiene una relación hoy en día con quien fue uno de sus aliados políticos cuando fue jefe de Gabinete de la gestión de Macri en la Ciudad entre 2007 y 2015.

“Fui parte del gobierno de la Ciudad cuando ganábamos todas las elecciones. No importaba el acuerdo político, lo importante es que los problemas se resolvían. Laburo, laburo y laburo”, dijo.

