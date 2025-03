El analista Jaime Duran Barba sostuvo que el PRO perdió su identidad política al mimetizarse con La Libertad Avanza y evaluó que Horacio Rodríguez Larreta podría recuperar el espíritu de centro derecha que tenía el partido. “Él representa esos valores, que nunca fueron la intolerancia, la violencia, el estilo libertario”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Jaime Duran Barba es consultor de imagen, docente, profesor político, columnista de Perfil y creador de presidentes. Además, tuvo a cargo la administración de su país, Ecuador, durante la presidencia de Jamil Mahuad. Estuvo al frente de las campañas que hicieron presidente a varios mandatarios en el mundo, entre ellos a Mauricio Macri.

Muy buenos días Jaime Duran Barba. Primero, algo de índole personal: tengo entendido que estabas en Bolivia, donde tuviste un accidente. No sé si seguís allí. ¿Cómo estás?

Ya volví a Ecuador, felizmente. Tuve un accidente con una puerta de vidrio enorme que se desintegró y se me incrustaron vidrios en las manos. Felizmente en las manos, porque me llevé la mano a la cara y por eso no fueron a la cara. Pero tengo 15 puntos todavía. Fue un accidente fuerte. Y claro, yo vivo escribiendo, es lo único que hago en la vida. Entonces, no tener dedos es un poco complejo. He escrito mis dos últimos artículos para Perfil con un solo dedo.

Bueno, te deseamos la mejor recuperación, obviamente. Vamos al punto crucial, que es tu visión sobre el PRO. Como vos sabés, el tema está muy caldeado porque, no solamente Bullrich se abre por un lado, sino que Horacio Rodríguez Larreta se abre por el otro. Y al mismo tiempo, los principales referentes del PRO de la provincia de Buenos Aires parecen cortarse solos, sin Mauricio Macri, en un acuerdo con La Libertad Avanza. Así que me gustaría que compartieras con nuestra audiencia tu visión.

Sí, la verdad es que el tema me da pena. Estuve entre quienes colaboraron desde el punto de vista técnico para el surgimiento del PRO en 2005 y tuve ilusión con ese proyecto, que era un proyecto de centro hacia la derecha, pero de centro. Creo que tuvo una serie de elementos peculiares. Tuvo un equipo técnico que permitió que fuera una máquina de ganar elecciones entre 2015 y 2019. Pero fue un proyecto muy abierto. Chocó con Bergoglio por el tema del matrimonio igualitario en la Ciudad de Buenos Aires, patrocinó la discusión sobre la legalización del aborto, etcétera.

En ese proyecto estuvieron Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Marcos Peña, una serie de gente que yo conocí en 2005. Creo que el acercarse a La Libertad Avanza fue complejo. Si un partido se acerca a otro diciendo que este otro es el que tiene la razón, el que hace las cosas bien y que el propio partido que se está acercando está equivocado e hizo un mal gobierno, entonces está entregándose a La Libertad Avanza. Eso es lo que pasó con muchas declaraciones que hizo Mauricio Macri durante la campaña, que dejaron ver que Milei era alguien que hacía lo que él habría querido hacer y no hizo.

Creo que esa fue una equivocación. Había que acercarse con una estrategia que permitiera mantener la personalidad del PRO. Rodríguez Larreta estuvo en esa línea. Patricia Bullrich es una mujer valiosa que ha tenido un proyecto propio. Ella no fue del PRO, no fue de las que lo fundaron, estuvo de paso por el PRO. Pasó un rato, Mauricio le entregó la campaña presidencial y Patricia siguió su viaje y fue a La Libertad Avanza. Pero no era de extrañarse. Creo que Mauricio tuvo el gran error de no confiar en su propia gente.

Ahora, Jaime, era de centro por Mauricio Macri o era de centro por vos y por Marcos Peña que lo convencieron de que, para poder ganar en 2015, tenía que ser de centro y que no podía ser de derecha porque no existía ese espacio en el humor de la sociedad en ese momento?

Ese fue el problema. Había alguna gente ahí, agrego a otro, Pablo Avelluto, que nunca ha sido un tipo de extrema derecha ni mucho menos. Claro, estábamos algunos que teníamos influencia, de una u otra manera, en el proyecto y que no éramos de derecha de ninguna manera. Yo nunca he sido de derecha; vengo de la extrema izquierda hacia un centro progresista, pero nunca estuve en la extrema derecha. Mauricio tampoco estuvo.

La derrota le alteró. Una derrota que no supo leer, porque fue una derrota que le permitía posicionarse para entrar en la siguiente elección. Sacó un 41 %. Si a Alberto Fernández le iba mal, él tenía la mesa tendida para volver al poder, cosa que sucedió. Pero, de pronto, adoptó estas posiciones extremas que siempre han existido en Buenos Aires y en Argentina.

El PRO, con esas posiciones, lo que puede convertirse es en un pequeño partido del barrio norte de Buenos Aires, que toma cafecito hablando contra el comunismo. Pero no era ese el destino del PRO original, que pretendió ser una amplia alianza, un amplio sector que se ofreciera como alternativa del peronismo.

Ahora, ese volver a ser un partido vecinal, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, que dicho sea de paso no es menor, porque se trata del tercer mayor presupuesto de Argentina. Algunos dicen que incluso es el cargo con más poder, el Jefe de Gobierno de la ciudad, después del presidente, superior a cualquier gobernador, porque es el único que puede ser independiente financieramente del poder ejecutivo nacional.

Ahora se pondría en riesgo porque lo amenaza tanto Patricia Bullrich por un lado como Horacio Rodríguez Larreta por el otro, y hasta Lousteau con los radicales. Todos quieren ser candidatos a Jefe de Gobierno en 2027. Háblame ahora de la ciudad de Buenos Aires en particular y, en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, separándose del PRO, que es distinto al caso de Patricia Bullrich. ¿Puede recrear él ese partido de centro vecinalista, que a lo mejor incluso el PRO ni siquiera puede mantener?

Mirá, no es imposible eso. Porque yo vivo parcialmente en Buenos Aires. Me encanta Buenos Aires. Ahora no he podido ir algunas semanas porque estoy con dos campañas presidenciales muy importantes, pero iré pronto a la ciudad que adoro. ¿Y por qué adoro Buenos Aires? Por la cultura, por las librerías, por el ambiente progresista que existe en esta ciudad. No es una ciudad para mitos reaccionarios en cuanto a la vida privada, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a las ideologías.

No es para eso. Buenos Aires es una ciudad abierta. El PRO tuvo 16 años estupendos de manejo de la ciudad, pero fueron años también con enorme apertura a lo que querían los porteños, a sus sueños. Tuvieron una muy buena comunicación los ocho años de Macri y los ocho años de Rodríguez Larreta. Eso tuvo coherencia con una visión del mundo político que no era de extrema derecha, era de centro. Era compatible con la forma de ser de los porteños.

Al girar el PRO, o algunos dirigentes del PRO, hacia posiciones libertarias, perdieron piso en la ciudad. Y no me extrañaría que terminen perdiendo la ciudad. La posibilidad de que Rodríguez Larreta arme una alternativa parecida a lo que fue el PRO históricamente no está lejos, porque él representa esos valores, que nunca fueron la intolerancia, la violencia, el estilo libertario.

Patricia Bullrich puede decir que la señora que fue golpeada por un policía es "una vieja patotera", pero contraría la forma de pensar del PRO de toda la vida. Yo creo que Rodríguez Larreta puede ser alguien que haga algo para recuperar esto, o si no, muchas otras personas. Porque Buenos Aires no es una ciudad oscurantista.

Ahora, Jaime, también se percibe una diferencia entre Jorge Macri, al que lo llaman "el Macri negro", él mismo no se ofende de que lo llamen así, porque las opiniones de Jorge Macri, desde el punto de vista ideológico-cultural, no se diferencian en nada de las de Rodríguez Larreta. Y sí son muy diferentes de las de Mauricio Macri. El problema que tiene es que se llama Macri, para bien y para mal.

Para bien y para mal, porque también es cierto que Jorge no habría llegado a donde llegó si no fuese porque es primo de Mauricio. Yo creo que a él le gusta esto de que le digan "el Macri negro", porque siempre hubo una chispa entre los dos. Siempre Jorge quiso diferenciarse y, bueno, está bien.

Sin embargo, el problema de Jorge es que está en un partido que tiene, por momentos, actitudes totalmente entregadas a Milei y, por momentos, una actitud de enfrentamiento a Milei. Entonces, eso es más difícil. Debe haber alguna coherencia en la actitud frente a Milei. O sea, si sos de Milei, estás ahí, listo. Que es lo que le va a pasar a otros buenos amigos que veo que han tomado esa línea. En la provincia, están con Milei, se van con Milei y son Milei. Pero no va a haber un espacio para un Milei moderado, que sea Milei pero no tanto. Milei, para bien y para mal, polariza.

O sea que Santilli y Ritondo, de alguna manera, ya son de La Libertad Avanza. Independientemente de que sea una alianza, van a ser candidatos de La Libertad Avanza.

Van a ser candidatos de La Libertad Avanza. Yo me he llevado mucho con ellos durante muchos años, los estimo, esto no tiene nada de personal. Pero en política debes estar en algún lado. O sea, tú no puedes ser progresista y estar con Trump en Estados Unidos. No puedes ser una persona de centro y compartir las listas con La Libertad Avanza, en donde también tengo buenos amigos y los respeto, pero no es mi mentalidad.

