$Libra: la estrategia judicial de los nuevos abogados de Hayden Davis

Marcos Salt y Natalia Sergi asumieron la representación del desarrollador de $Libra, Hayden Davis, en Argentina. El lunes 17, los abogados se presentaron en el juzgado de María Servini con un escrito que el empresario firmó en Estados Unidos con certificación notarial y ahora aguardan poder ver el expediente.

Los profesionales, de bajo perfil, trabajarán en el caso desde el punto de vista técnico y jurídico y evitarán el debate político. La designación de la dupla abrió una incognita sobre Yanina Nicoletti, la abogada que hasta hace poco decía representar a Davis: ¿fue desplazada o nunca había sido contratada?

En Estados Unidos, según confirmó La Nación, Hayden contrató los servicios del abogado Brian Klein, del estudio jurídico Waymaker Law, especializado en delitos económicos. Según pudo saber PERFIL, a través de estos profesionales se puso en contacto con los abogados argentinos del estudio Salt & Sergi, con quienes ya mantuvo conversaciones a través de videollamadas.

El primer paso de los abogados será ver qué materiales fueron incorporados al expediente para distinguir los hechos fehacientes de la información que circula en los medios de comunicación y en las redes sociales. Luego, es probable que Hayden presente su versión de los hechos.

La misteriosa salida de Yanina Nicoletti

Apenas explotó el escándalo $Libra, la abogada penalista Yanina Nicoletti se presentó en público como la representante en Argentina de Davis. Durante semanas, la profesional tuvo una intensa actividad en redes sociales, donde publicó diferentes mensajes con reclamos a Javier Milei para que diera explicaciones de lo sucedido. También cuestionó al fiscal Eduardo Taiano por continuar en la instrucción de la causa, a pesar de que su hijo, Francisco, trabaja en la jefatura de Gabinete de la Nación.

Nicoletti también denunció que le habían hackeado su cuenta de X y envió una buena cantidad de mensajes encriptados que hacían crecer todo tipo de suspicacias alrededor de lo que está en juego en el caso. Por ejemplo, el 6 de marzo escribió: “Face to face, no me van los intermediarios. Por izquierda o por derecha, me da igual, no sé si mejor o peor que vos, pero soy certera. Eso sí, vení solo. Ah, no te preocupes por avisar, puedo sentirte a leguas de distancia… sos muy predecible”. Cuando una seguidora le preguntó si hablaba de amenazas, respondió: “Estimada, no siempre la bala viene del lado que esperarían. La historia de nuestro país ya nos ha enseñado eso”.

Sin embargo, con la designación de Salt y Sergi comenzó a circular la versión de que Hayden nunca había contratado los servicios de Nicoletti para trabajar en el caso $Libra. Más todavía, una persona que avala esta información sostiene que el estudio que representa al empresario en Estados Unidos le envió varios mensajes para aclararle que ella no lo representaba.

En paralelo a que comenzaran a circular esta versión, el lunes 17, Nicoletti le concedió una entrevista a El Destape. Entre otras cosas, contó que conoció a Davis en 2024 a través de un empresario y dijo que el joven se acercó para buscar asesoramiento porque tenía interés en hacer inversiones en Argentina.

Desde entonces, habrían entablado un vínculo profesional. El 31 de enero, según su versión, Nicoletti se encontró con Hayden en Buenos Aires y lo vio “nervioso”. “Esa visita fue rara, se lo notaba con miedo”, agregó.

Sobre su participación en el caso $Libra y su supuesta salida explicó: “Al poco tiempo del escándalo me dijeron que ya había contratado abogados de Estados Unidos. Les escribo y uno de ellos me hace saber que Hayden le pidió que yo me abstuviera de declarar en su nombre. Les dije que lo haría y que hubiera preferido que él mismo me lo dijera. En simultáneo hackearon mi cuenta de Twitter. Todo el tiempo yo intenté hacerle saber a Hayden que hablara conmigo. Por lo pronto sigo vinculada a su mano derecha. Me dice que Hayden está anonadado”.

La de los abogados puede ser una subtrama del escándalo $Libra. Si Nicoletti intervino de forma mediática en el caso sin ningún tipo de aval para tirar dardos a las más altas esferas del Gobierno, ¿qué intereses la motivaron? Si, por el contrario, fue efectivamente la primera abogada de Davis, ¿por qué nadie aclaró en público, en mes de un mes, que la mujer no podía hablar en nombre del empresario estadounidense?

Perfil bajo y cautela: Salt y Sergi, la contracara de Nicoletti

Por ahora, una de las pocas cosas ciertas es que los nuevos abogados de Hayden pretenden ser la contracara de la penalista: se enfocarán en entender qué pasó con esta memecoin desde el punto de vista técnico y jurídico y esquivarán, todo lo posible, la discusión política que se generó alrededor de esta historia. Parece una tarea complicada, ya que quienes miran con desconfianza la designación de Salt insisten en prestarle atención a sus vínculos políticos.

Salt es abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba y profesor en la Universidad de Buenos Aires, donde dirige la carrera de especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital. Su experiencia académica lo puso en contacto con el mundo cripto. De hecho, también fue el director del Programa Nacional contra la Cibercriminalidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante la gestión del exministro de Mauricio Macri, Germán Garavano.

Sergi, por su parte, es especialista en Derecho Procesal Penal y docente de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Además, fue asesora en la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación y en la secretaría de Justicia del ministerio de Justicia de la Nación. También, según el CV que publica en el sitio web del estudió, se desempeñó en la Defensoría General de la Nación y en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

En octubre de 2023, cuando el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, comenzaba a organizar su futuro equipo de trabajo, La Nación contó que el abogado tenía en la mira a un grupo de exfuncionarios de la gestión Garavano, entre los que mencionó a Salt, que fue presentado como "pionero en el combate del delito informático". Su nombramiento como funcionario nunca se concretó. Más allá de ese artículo, en la web, cuando se busca su nombre, la inmensa mayoría de los resultados están vinculados a su actividad profesional y académica y no política, la misma impronta que pretende darle a la defensa de su nuevo cliente.

