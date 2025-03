Hayden Davis, el creador de $Libra, lanzó la memecoin Wolf inspirado en el "Lobo de Wall Street" que visitó a Milei

Hayden Davis, el director ejecutivo de Kelsier Ventures y el desarrollador de $Libra, el token que difundió Javier Milei el 14 de febrero, lanzó otra memecoin que se desplomó en apenas 48 horas. En esta oportunidad, el nombre del criptoactivo fue Wolf, inspirado en Jordan Belfort, el inversor estadounidense conocido como “El Lobo de Wall Street” que visitó la Casa Rosa en octubre de 2024.

Hayden Davis, el creador de $Libra, lanzó otra memecoin inspirada en Jordan Belfort.

La información fue dada a conocer por la empresa de análisis de datos Bubblemaps. En un hilo de X, los expertos contaron los detalles de la trama con cierta sorpresa: “Junto con Coffeezilla expusimos a Hayden Davis como la mente detrás de Libra, Melania y otros tokens. Creíamos que sus días de lanzar tokens habían terminado. Pero estábamos equivocados”, escribieron.

La noticia enseguida se replicó entre quienes siguen los detalles del escándalo $Libra, no solo porque Davis continúa en movimiento en medio de la investigación judicial, sino por haber sumado a la historia el nombre de Belfort, quien visitó al presidente el 1 de octubre de 2024. Según los registros oficiales, el inversor estadounidense ingresó a la Casa Rosada a las 12:51 junto a su esposa, la argentina Cristina Ivernizzi, y el asesor financiero Fernando Corvaro. Los tres abandonaron la Casa Rosada a las 14:49 y subieron fotos del encuentro a sus redes sociales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Belfort visitó a Milei en la Casa Rosada el 1 de octubre de 2024

En diálogo con PERFIL, Corvaro subrayó que la reunión nada tuvo que ver con el escándalo $Libra y que Belfrot no participó en el lanzamiento ningún criptoactivo. "Jordan no dio ni dará su consentimiento para ninguna memecoin. De hecho, tuvo varias ofertas y rechazó todas. Hay mas de 20 memecoins con el nombre Wolf y ninguna es de él. Cualquiera puede hacerlo y reclamar que tiene el apoyo de Jordan, pero no es cierto", subrayó.

Según la revelación de Bubblemaps, la memecoin Davis se lanzó el 15 de marzo, unos días después de que comenzara a circular el rumor de que Belfort tenía planeado lanzar su propio token. En consecuencia, hubo una avalancha de criptoactivos con el nombre Wolf.

Un mes de Libra: Karina Milei en la mira y una pelea por la competencia de la causa

El token explotó luego de que fuera difundido por WallStreetBets (WSB), un foro de Reddit en el que millones de inversores anónimos recomiendan, especulan y buscan debilidades en el mercado financiero. Se autodenominan “degenerados” y, en esta ocasión, cuando amplificaron la visibilidad de Wolf, su capitalización de mercado llegó a los 40 millones de dólares.

En esta historia, el rol de WSB fue similar al que habría tenido Milei en el escándalo $Libra, ya que la amplificación es la que permitió que el valor de la memecoin se incrementara. Y, al igual que lo que sucedió hace apenas un mes, Wolf colapsó. Los analistas sospechan que se trató de un rug pull y, según los expertos, el 82% del suministros se encontraba en una pequeña lista de billeteras. De ahí que se hable, otra vez, de una manipulación interna de los datos.

Al igual que con Libra o Melania, en el caso de Wof también se habla de un esquema conocido como pump and dump, una expresión que describe la manipulación del mercado para lograr que el valor de un token se infle de manera artificial y así atraer inversores.

Un análisis adicional de Bubblemaps rastreó el origen de este memeocoin a través de múltiples transferencias de billeteras virtuales. “Comenzando con el creador $WOLF 6MsuHd, seguimos las transferencias de fondos a través de 17 direcciones y 5 transferencias entre cadenas. Todo conducía a una única dirección: OxcEAe. ¡La misma que pertenece a Hayden Davis!”, describieron.

Davis, en las últimas semanas bajó el perfil, pero se mantiene activo. Además, según pudo confirmar La Nación, el joven empresario contrató en su país a un abogado espacializado en crímenes económicos del estudio Waymarket Law. En Argentina, decidió correr a su primera representante, Yanina Nicoletti, a quien reemplazó por Marcos Salt y Natalia Sergi quienes, por el momento, no respondieron la consulta de PERFIL.

El Lobo del Wall Street en la Casa Rosada

El encuentro entre Milei y Belfort no fue ningún secreto. De hecho, el inversor publicó fotos de la reunión en sus redes sociales y su respaldo al economista fue noticia nacional. Sin embargo, el nuevo token de Davis generó todo tipo de suspicacias. Los ingresos a Casa Rosada de todos los personajes involucrados en $Libra y las hipótesis que se acumulan acerca del dinero que habrían pagado algunos referentes del sector cripto para conocer al presidente dispararon preguntas sobre la razón de la visita del estadounidense.

Belfort y su esposa, Cristina Ivernizzi, visitaron Casa Rosada junto al asesor financiero Fernando Corvaro

Corvaro fue categórico y dijo que Milei y Belfort "no hablaron del tema cripto". "La reunión fue antes de la elección de Estados Unidos, así que se habló mucho de política. Milei hizo una reseña de su año de gestión. También se conversó un poco de Inteligencia Artificial, de política internacional, de China y Bukele. Fue una charla amena para ponerse al día y conocerse", agregó el asesor financiero. Además, contó que él mismo gestionó el encuentro.

Corvaro también publicó una foto desde el despacho presidencial junto a Milei y sus acompañantes y escribió: “Feliz de sumar a Jordan Belfort a la batalla cultural para cambiar Argentina para siempre. Viva la libertad, carajo”.