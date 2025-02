Luego de meses de haber participado en el Tech Forum Argentina, un evento dedicado a presentar las nuevas tecnologías y, sobre todo, tratar temas del mundo cripto, se viralizó un video del presidente Javier Milei hablando allí, mientras insultaba al ex ministro Ginés González García. Sin embargo, lo que llamó la atención a la luz de los hechos actuales fue la presencia del creador de $LIBRA.

En aquel entonces, las imágenes ya habían sido polémicas por las palabras que usó el jefe de Estado para referirse al funcionario, quien había fallecido un día antes de realizarse el evento. Ahora toman un nuevo significado. Justo en el momento en que Milei despotrica contra González García y el público lo aplaude, aparece en primera fila Hayden Davis, señalado por presuntamente haber estafado a millones de personas y ser cómplice de movimientos de dinero sospechosos relacionados al caso.

“En el día de ayer dejó este mundo ese ser siniestro que fue el impresentable y repudiable ministro de Salud que tuvimos, cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia y que además fue el responsable, junto al expresidente Alberto Fernández, de la muerte de 100 mil argentinos", había dicho el libertario.

Y agregó: "Si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiera habido 30 mil muertos, sin embargo nosotros pasamos los 130 mil. Parece que los muertos se vuelven buenos, pero no, este era un hijo de remil puta... Y será recordado como tal. En algún momento va a haber justicia por lo que se hizo con los barbijos y con los testeos”.

Justo después de pronunciar estas palabras, la cámara que filmaba la transmisión enfocó al público y allí aparece Davis, aplaudiendo los dichos del mandatario. Esta exposición del jefe de Estado ocurrió en octubre.

Javier Milei en el Tech Forum

Al comienzo de su discurso, el mandatario había manifestado que “no hay que tenerle miedo al progreso tecnológico” y cuestionó dos problemas en torno a dicha problemática: uno vinculado a las discusiones sobre lo que va a pasar con los puestos de trabajo con las nuevas tecnologías, y el otro asociado al “caso distópico” en el que las máquinas controlen a los humanos

Sobre la primera cuestión, señaló: "Se van a destruir empleos, pero se van a crear nuevos. En tanto y en cuanto haya flexibilidad en el mercado laboral no va a haber problemas y todos vamos a tener trabajo. El problema es que a los políticos les gusta el control y no la flexibilidad. Entonces, el problema son los políticos, no la tecnología”.

“Hay otro problema que tiene que ver con el crecimiento económico, el tema del caso distópico. La respuesta está en Adam Smith y tiene que ver con que la división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado, por lo tanto, todos esos escenarios distópicos que creen que directamente las máquinas se comen a los humanos, alguien lo va a tener que demandar”, explicó.

¿Estafa o error? | Dos encuestas midieron el impacto del escándalo $LIBRA en la imagen de Javier Milei

Tras la viralización de las imágenes, el programador Maximiliano Firtman realizó un análisis de las capturas que circulan del video y detectó quiénes son las personas que estaban ese día en el evento, escuchando a Milei. En primer lugar, se encontraba Julian Peh, CEO de Kip Protocol. Unos lugares más hacia su izquierda, Mark Hayden Davis, el famoso cripto empresario que está metido en el escándalo. También estaban Thomas y Gideon Davis, padre y hermano de Hayden.

Del otro lado del auditorio, se encontraban el vocero presidencial Manuel Adorni, Mauricio Novelli, socio de Tech Forum, Manuel Terrones Godoy, alias KmanuS88, socio de TechForum y Sergio Morales, asesor de la CNV y socio de Terrones Godoy

Los posteos de Firtman

Manuel Adorni intentó despegarse del Tech Forum

El vocero presidencial había sido anunciado como el principal orador del próximo Open Tech Forum Latam 2025. En esta ocasión, el evento iba a realizarse el sábado 5 de abril. Hasta que ocurrió el escándalo. De hecho, Julian Peh, el dueño de KIP Protocol, la empresa que lanzó Libra junto a Hayden Davis, también estaba invitado como orador. ¿El principal sponsor del evento? Kelsier, la firma de Davis, según reveló Maximiliano Firtman.

En respuesta, el vocero salió a desmentir la información: "Han divulgado que yo había organizado todos los encuentros y que yo además iba a participar del próximo Tech Forum, dicen cualquier cosa. Son tan imbéciles que ni siquiera me ocupo de salir a desmentir las cosas", afirmó, según pudo saber La Política Online.

