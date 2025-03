Revelan una nueva criptomoneda que se creó minutos antes de $LIBRA y que también alude a Milei

Una nueva criptomoneda llamada $ARG surgió minutos después del lanzamiento de $LIBRA, el token que el presidente Javier Milei difundió el 14 de febrero. En la descripción de $ARG, se menciona que se creó “como símbolo de este movimiento y en honor a las ideas libertarias de Javier Milei” y que tiene como objetivo “fortalecer la economía argentina desde cero apoyando el emprendimiento y la innovación”.

Ese mismo día, también se detectó la creación de otro token denominado $MILEI, que apareció casi al mismo tiempo que los anteriores.

La operatoria de compra y venta de $LIBRA comenzó a las 19:01 del 14 de febrero, luego de que se creara a las 18:38. Sin embargo, un detalle hasta ahora desconocido reveló que a las 18:47, es decir, nueve minutos después, nació el token $ARG, que también hace referencia al mandatario.

El ingeniero experto en cripto que viene siguiendo el caso, Fernando Molina, detectó la descripción incluida por los creadores de $ARG, que señala que “como símbolo de este movimiento y en honor a las ideas libertarias de Javier Milei, el token $ARG está diseñado para fortalecer la economía argentina desde cero, apoyando el emprendimiento y la innovación”.

Las palabras de la descripción de $ARG se asemejan, aunque no son idénticas, a las utilizadas por Milei cuando difundió $LIBRA. En el tuit que luego eliminó, el presidente escribió: “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”.

Otra similitud entre $LIBRA y $ARG radica en que ambos tokens fueron creados por cuentas que recibieron dinero de la exchange Fixed Float. No obstante, no se puede afirmar que las mismas personas lanzaron las dos criptomonedas, ya que las billeteras o cuentas involucradas en estas operaciones son anónimas.

Quiénes están detrás de la creación de $ARG

El reporte de la herramienta Who Is, que brinda información sobre los dominios registrados ante la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), indica que quienes registraron el sitio de Fixed Float pagaron para ocultar su identidad. El informe señala “Redacted for Privacy” en el campo del nombre. Sobre la organización que registró el dominio, se detalla que la privacidad fue provista por “Withheld for Privacy ehf”.

Si bien no se conoce el nombre de quienes están detrás de la exchange, el informe revela que utilizaron una compañía para registrar el dominio, con domicilio en Islandia: “Kalkofnsvegur 2”, en Reikiavik, la capital del país. Según un artículo de The New York Times titulado Some of the Web’s Sketchiest Sites Share an Address in Iceland, “el edificio también tiene reputación de ser un refugio virtual en el extranjero para algunos de los peores perpetradores de robo de identidad, ransomware, desinformación, fraude y otros delitos del mundo”.

Hasta el momento, Hayden Davis se adjudicó responsabilidad en el proyecto $LIBRA, aunque no presentó documentación que lo respalde. En cuanto a los tokens $MILEI y $ARG, no existen certezas sobre quiénes los crearon ni para qué los lanzaron.

Las similitudes entre los tokens $LIBRA, $ARG y $MILEI

Fernando Molina también sumó a la comparación entre $LIBRA y $ARG al token $MILEI, que fue creado el 14 de febrero a las 18:12, unos minutos antes de los otros dos. El ingeniero señaló que “la operatoria” entre los tres es similar. Según detectó, todos recibieron fondos de la misma exchange y además, al crear el pool de liquidez, inyectaron 108 tokens en cada caso, un número que calificó como “particular”.

En cuanto a las operaciones, $LIBRA y $MILEI comparten un rasgo que también se observa en el vínculo entre $LIBRA y $ARG. “Hubo solo 11 operaciones de compra y venta (de $ARG) de 5 billeteras diferentes que también compraron $LIBRA. Pero por los horarios, podemos decir que no fueron insiders. Simplemente, gente comprando y vendiendo”, afirmó Molina.

Por otra parte, 63 billeteras compraron y vendieron $LIBRA y $MILEI. Hasta el momento, no se detectaron movimientos de dinero que conecten a $ARG con $MILEI.

