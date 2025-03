Cristina le dedicó un 'Che hermano' a Adorni desde la UBA, que batalló por el empate en redes

Luego que Cristina Kirchner casi con desdén lo tildara en su discurso en un congreso den la UBA como "ese vocero que dicen que es inteligente...", poco tardó en aparecer en redes Manuel Adorni, ese mismo vocero cuya inteligencia se debatía, para intentar un contragolpe que no dejara a la expresidenta con la ultima palabra. En fin de semana largo, sin fútbol de la Liga Profesional por la fecha FIFA, casi puede considerarse con cierta benevolencia ese vibrante intercambio político, destinado por cada uno a sus seguidores, y lo primero que debe citarse en que luego que CFK se pusiera en ventaja con un 'che hermano', Adorni fue por el empate con un similar, e igualmente genial, 'che hermana'.

Adorni había hablado del FMI "como rueda de auxilio", expresión que Cristina usó para atacar: "Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo la usamos a la rueda de auxilia? Cuando pinchaste, querido. Y pincharon, hermano, pincharon".

El vocero libertario recogió el guante, y respondió a través de su cuenta de X, adjuntando un video que intercalaba sus palabras en conferencia de prensa con la exposición de Cristina Kirchner. "¡Che, `hermana`! ¡Siempre hay que chequear la información! Fin", escribió el vocero, explicando en el video que "siempre los acuerdos con el Fondo fueron ruedas de auxilio", y destacando que el gobierno de Milei "no fue al FMI, sino que el país "ya estaba en el FMI, con los préstamos a Macri por el desastre que dejó el kirchnerismo" y luego por la renegociación que hizo el gobierno de Alberto Fernández.

Adorni responsabilizó al kirchnerismo por el descalabro económico que llevó a la Argentina a endeudarse con el FMI: "Pasó un huracán de decadencia que se llamó kirchnerismo que consideraba que la política fiscal y la monetaria no eran importantes dentro de la salud económica de un país".

Finalmente Adorni recordó que Néstor Kirchner había decidido utilizar reservas del Banco Central para pagar una deuda, "endeudándose con bonos venezolanos a una tasa de interés más cara".

Además de los disparos dirigidos contra Adorni, la intervención de Cristina Kirchner en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tuvo como blanco principal al gobierno de Javier Milei y el reciente acuerdo con el FMI. La expresidenta arrancó con una chicana al furcio presidencial sobre "Juan José de San Martín", una perlita que no dejó pasar: "Creo que el hecho de tener un Presidente que no sabe cómo se llama San Martín y que ayer lo llamó Juan José de San Martín, ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación". Y, fiel a su estilo, sumó una dosis de ironía: "Casi muero de espanto. Para colmo con los granaderos, yo no sé cómo no se cayó algún granadero cuando escuchó eso".

Pero lo grueso de su discurso apuntó a la relación del oficialismo con el FMI y a lo que definió como una contradicción flagrante. Con la certeza de quien tiene el archivo a mano, recordó: "Este Poder Ejecutivo no resiste el menor archivo. Pero no un archivo de hace veinte o treinta años, porque bueno, en veinte o treinta años, si el mundo cambia, vos también podés cambiar. Pero esto no es de hace veinte o treinta años, es del año pasado, es del año 2022". Hablaba, claro, del rechazo de Javier Milei al acuerdo con el Fondo en aquel entonces: "Votó en contra sosteniendo acertadamente que era un endeudamiento que no iba a solucionar nada". Y allí, la contraposición: "¿Y ahora qué pasó?".

También hubo espacio para el clásico "doble comando", pero esta vez para devolver la crítica. Cristina Kirchner retomó las acusaciones de que su gobierno funcionaba con un liderazgo compartido entre ella y Néstor, y las contrastó con la dinámica actual, donde el propio presidente reconoce que su hermana es su "jefe": "Entre el doble comando mío y de Néstor y este doble comando, ¿qué te querés que te diga?".

Pero no fue lo único. También se ocupó de los legisladores que, tras fustigar al oficialismo, terminaron acompañando el acuerdo con el Fondo: "Una fuerza política cuya jefa política había dicho que la hermana del presidente era la cajera y que ambos eran dos marginales. Gente que decía que el presidente es más peligroso que mono con navaja y que es autoritario, antidemocrático y, sin embargo, luego de encendidos discursos donde cuestionaban la idoneidad y la capacidad del presidente, votaban un cheque en blanco".

HB