En medio de las dudas que se apoderaron de los mercados y las oscilaciones cambiarias, el Fondo Monetario Internacional (FMI) discutiría la semana próxima la letra chica del acuerdo con la Argentina que incluiría un nuevo préstamo por US$ 20.000 millones, según informó la agencia de noticias Bloomberg.

De acuerdo a la publicación, el directorio mantendrá una reunión con miembros del staff técnico del organismo multilateral para ultimar los detalles del entendimiento que rubricarán con el gobierno de Javier Milei en las próximas semanas.

El FMI desembolsaría US$ 20.000 millones, según Bloomberg

El presidente argentino indicó en las últimas horas que el acuerdo terminará de firmarse a mediados de abril, aunque hasta el momento se desconoce el monto que desembolsará el prestamista de última instancia ni las condiciones que le impondrá al país.

Fuentes cercanas a las negociaciones entre el FMI y Gobierno señalaron a Bloomberg que el cónclave de las autoridades del organismo multilateral y los técnicos tendrá lugar el próximo martes 25 de marzo. Además, informaron que la cifra podría modificarse durante dicho encuentro.

Acuerdo con el FMI: qué dice el decreto que aprobó la Cámara de Diputados

En cuanto a la suma mencionada, no hay mayores precisiones sobre si serían US$ 20.000 millones netos. En otras palabras, si el importe incluye o no los vencimientos que la Argentina tiene con el Fondo por US$ 14.000 millones hasta 2029, producto del cronograma del acuerdo firmado por el exministro de Economía, Martín Guzmán, en 2022. De ser así, solo US$ 6.000 millones se destinarían a recapitalizar el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei que aprobó la Cámara de Diputados no da mayores precisiones sobre la cantidad de dólares que la entidad conducida por Kristalina Georgieva le brindará, pero aporta algunos detalles sobre cómo será.

Qué se sabe del acuerdo con el FMI

En primer lugar, se trata de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por su sigla en inglés), que tiene una duración de 10 años y cuenta con un período de gracia de cuatro años y medio para el repago de la deuda. Esto implicaría que la devolución recién comenzaría en 2029.

A propósito de la tasa de interés que abonará la Argentina, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, calculó que alcanzará el 5,63% anual en dólares, lo que representa un porcentaje menor al que se obtendría si la deuda se tomara en el mercado voluntario de deuda.

Respecto del uso que se le dará a las divisas del Fondo Monetario Internacional, el equipo económico anticipó que se destinarán a recomprar una parte de las Letras Intransferibles en manos del Banco Central. Este instrumento es deuda que el Tesoro le colocó a la autoridad monetaria cada vez que tenía que utilizar reservas internacionales para pagar vencimientos con bonistas privados. El stock asciende a US$ 23.000 millones en la actualidad.

Bajo la lógica oficialista, el envío de una porción significativa del nuevo crédito del FMI a las arcas del BCRA permitiría sanear su balance y fortalecerlo ante eventuales turbulencias en el mercado cambiario. Además, elevaría el nivel de reservas internacionales.

MFN / Gi