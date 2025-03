Nuevo Acuerdo con el FMI: ¿Alivio o Postergación de la Crisis?

¿Qué implica el nuevo acuerdo?

En primer lugar, 4 años y medio sin pagos: Argentina no abonará al FMI hasta octubre de 2029. Los vencimientos por USD 13.000M se trasladan, extendiendo el plazo de devolución hasta 2035.

Otra implicancia es que no habrá aumento de deuda neta: No se incrementa la deuda pública, sino que se reestructura la existente. Los fondos del FMI servirán para cancelar compromisos con el BCRA y el propio FMI.

Tampoco habrá intervención cambiaria: Los dólares del FMI no podrán usarse para influir en el mercado cambiario. Aún quedan detalles por definir, pero en principio solo afectarían la recompra de Letras Intransferibles, no los dólares de libre disponibilidad.



Por otro lado, el acuerdo también contempla la recompra de deuda del BCRA. El primer movimiento del año será el 1 de junio en donde se recomprarán USD 10.000M en Letras Intransferibles del BCRA.

También brinda alivio hasta 2029 ya que no habrá pagos fuertes hasta entonces, pero luego vuelven grandes vencimientos de USD 12.000M anuales entre 2031 y 2033.



¿Realmente es un alivio?

El diferimiento de pagos es una gran noticia. Entre 2025 y 2028 se postergarán USD 13.100M de capital, lo que con intereses representa un alivio financiero de USD 20.600M.

Vale aclarar que no se eliminan pagos, solo se trasladan: Argentina gana oxígeno en el corto plazo, pero la deuda no desaparece, solo se patea hacia adelante.



¿Respiro financiero o bomba de tiempo?

Este acuerdo le da margen al Tesoro para evitar pagos inmediatos y reforzar reservas del BCRA con recompras de deuda. Sin embargo, no soluciona el problema estructural: los compromisos siguen ahí y en pocos años los vencimientos volverán a presionar.

Este ingreso de dinero viene a engrosar las reservas del Banco Central y tal vez sea el flujo necesario para avanzar hacia una normalización del sistema financiero, eliminando el cepo y unificando los tipos de cambios. Si bien aún no está confirmado el monto a recibir, se sabe que la misma será en varios plazos con fechas también a confirmar.

El desafío sigue siendo el mismo: lograr crecimiento económico y consolidación fiscal para evitar que este alivio sea solo una tregua momentánea.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

CONTACTO:

Instagram / Tik Tok / YouTube: @entrenandotusfinanzas

Correo electrónico: [email protected]

WhatsApp: 3417459509 (Franco Tiberti)

3417032833 (Nicolás Rabbia)