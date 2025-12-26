Cinco errores al asegurar el auto que pueden dejarte sin nada

Estos son algunos de los más frecuentes —y costosos—, según Agustín Prats, productor asesor de seguros y referente del Grupo PRATS.

1) Elegir una aseguradora con problemas para pagar.

Hoy muchas compañías tardan meses en pagar porque tienen problemas financieros. Algunas están pagando por un robo total en 90 días, mientras que otras directamente no pagan porque están prácticamente quebradas.

“Mucha gente elige una aseguradora porque la vio en la tele o porque el nombre le resulta conocido. El problema es que eso no te asegura nada”, explica Prats.

2) Elegir coberturas con “letra chica”

Podés estar en una buena compañía, pero de nada sirve si tenés una cobertura que no sirve. Hay pólizas que, por ejemplo, cubren el robo de una sola rueda por año. Si te roban dos —algo bastante común—, la diferencia la terminás pagando vos.

Con los cristales pasa algo parecido. Algunos planes solo cubren parabrisas y luneta, pero dejan afuera los vidrios laterales. Son detalles que parecen menores… hasta que te pasa y te das cuenta de que no estabas tan cubierto como pensabas.

3) No declarar los accesorios

Las compañías pagan según el equipamiento original de fábrica. Todo lo que se le agrega después —llantas, cubiertas especiales, polarizado— tiene que estar declarado en la póliza. Si no lo está, no hay discusión: cuando ocurre un siniestro, no se paga.

4) No declarar el equipo GNC

Es uno de los errores más graves. Si el auto tenía equipo de gas y no estaba informado en la póliza, ante un siniestro total la aseguradora puede rechazar el pago, ya que se trata de un vehículo más riesgoso que no fue contemplado al contratar el seguro.

5) Contratar sin asesoramiento profesional

Cuando el seguro se contrata de forma directa con una aseguradora o un banco, sin un productor asesor, es común que nadie explique bien qué se está contratando. Y cuando pasa algo, el asegurado no sabe cómo actuar y los errores ya no tienen vuelta atrás.

Un buen profesional de seguros no está para vender. Está para explicar, revisar coberturas, acompañar y responder cuando hay un problema. También busca mejores opciones, beneficios y coberturas acordes a cada caso.

El error de fondo

“Los seguros no sirven, siempre buscan no pagar” es una frase muy repetida. En general aparece después de una mala experiencia, que muchas veces está ligada a alguno de estos errores, afirma Agustín Prats.

No todos los seguros son iguales ni todas las pólizas están bien contratadas. La diferencia está en el asesoramiento y en priorizar la tranquilidad por sobre el precio. “Ese es uno de los compromisos que buscamos sostener”, concluye.

