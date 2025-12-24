Los rostros detrás del mostrador: la fuerza humana del Rey del Regatón

Durante más de 20 años, Nino fue parte esencial del local. Con paciencia, precisión y un trato siempre cordial, se convirtió en un referente para clientes y compañeros. Hoy está jubilado, pero no es raro verlo aparecer para saludar y ponerse al día. Su presencia, aunque ocasional, sigue recordando los valores que ayudó a cimentar.

Junto a él trabajó Juan, otro pilar del negocio. Jubilado, pero aún activo, continúa atendiendo al público en el mostrador. Su conocimiento de cada pieza, sumado a su memoria prodigiosa para recordar pedidos y rostros, lo hacen indispensable. Juan y Nino una dupla que marcó escuela dentro del local; en la actualidad este dúo está conformado por Juan y Francisco.

Ese legado lo recibió Francisco, quien aprendió de ambos la importancia de escuchar al cliente y encontrar siempre la solución adecuada. Hoy, Francisco comparte el mostrador con Juan, combinando la experiencia de su maestro con su propia energía y compromiso. Entre los dos, garantizan que cada persona que entra salga con la pieza correcta y la certeza de haber sido bien atendida.

En paralelo, Mariana Favelis, tercera generación de la familia fundadora, también participa en la atención, pero su fuerte está en el área virtual. Desde allí coordina ventas para empresas, responde consultas en línea y mantiene el contacto con clientes que no siempre pueden acercarse al local. Su trabajo asegura que El Rey del Regatón esté presente tanto en el barrio como en el mundo digital.

Por último, está Pablo, el integrante más reciente. Lleva menos de un año en formación, absorbiendo conocimientos y aprendiendo el ritmo del negocio. La idea es que, en el futuro, se sume al mostrador para continuar con la tradición de atención personalizada.

En este local, la experiencia no es solo una palabra: se transmite de persona a persona, como una pieza que encaja a la perfección. Y así, el equipo humano del Rey del Regatón es el verdadero motor que hace girar cada rueda y sostener cada regatón.

Datos de contacto:

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hs y de 14:00 a 17:30hs

Dirección: Av. Juan Bautista Alberdi 7273 - Mataderos.

Teléfonos: 2097-2560 (fijo) y 15-6443-8076 (Whatsapp)

https://elreydelregaton.com.ar/

https://www.instagram.com/elreydelregatonok

https://www.facebook.com/elreydelregatonok/