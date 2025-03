El BCRA vendió dólares por octava vez al hilo y las reservas tocaron un mínimo en más de un año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estiró la racha negativa en el mercado cambiario tras volver a vender dólares y las reservas internacionales continúan en un sendero declinante que las ubica en el menor nivel desde fines de enero de 2024.

Este miércoles, la autoridad monetaria cerró con ventas por US$ 48 millones, el monto más bajo de las últimas ocho ruedas con saldo vendedor. El Mercado Único de Cambios (MULC) operó con un volumen de US$ 351 millones, menos que los US$ 428 millones operados el martes.

El mensaje del Gobierno a los que pronostican devaluación: ofrece títulos atados al dólar en la próxima licitación

Se ensancha el saldo vendedor del Banco Central

El BCRA encadenó ocho jornadas consecutivas entregando divisas en el MULC y acumula un total de US$ 1.361 millones vendidos. Si se toma en cuenta lo ocurrido en lo que va de marzo, el balance es negativo en -US$ 737 millones. De mantenerse este ritmo de ventas, sería el peor mes en la era Milei por detrás de julio (-US$ 181 millones) del año anterior.

En concreto, la mala racha está asociada al adelantamiento de compras por parte de los importadores y una menor oferta de los exportadores. Ambas partes desarmaron posiciones en pesos con el objetivo de dolarizarse frente a la incertidumbre respecto a la continuidad del actual esquema cambiario.

Las contradicciones y las falta de definiciones respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) inyectaron ruido entre los agentes económicos y financieros, que optaron por cubrirse ante un eventual salto del tipo de cambio oficial.

"A pesar de haberse moderado la volatilidad, el renovado apetito por cobertura cambiaria contra el dólar oficial sigue vigente. El mercado continúa asignándole cierta probabilidad de que haya una modificación al esquema cambiario, principalmente del crawling peg del 1% mensual, que puede ir desde bandas cambiarias a un deslizamiento del tipo de cambio oficia", expresó un informe de PPI.

Las reservas, en mínimos desde enero de 2024

Al mismo tiempo, las reservas internacionales cayeron US$ 195 millones y se posicionaron en US$ 26.246 millones. De acuerdo a los datos oficiales del propio Central, es necesario remontarse a finales de enero de 2024 para encontrar un punto más bajo.

La entidad presidida por Santiago Bausili había conseguido comprar dólares en el mercado cambiario desde agosto y la dinámica se había acelerado a partir de la puesta en marcha del blanqueo de capitales. En efecto, las tenencias brutas tocaron un máximo de US$ 32.903 millones a inicios de 2025.

Sin embargo, el pago de deuda a bonistas por más de US$ 3.700 millones, la mayor demanda importadora y la intervención del BCRA en el contado con liquidación para anclar la brecha cambiaria en torno al 15%-20% propició la salida de esos US$ 6.657 millones en tres meses.

Un informe del Vladimir Werning, vicepresidente del banco de bancos, destacó que se adquirieron más de US$ 24.000 millones desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada, aunque solo pudieron retenerse menos de US$ 7.000 millones. La mayor parte de esa diferencia se explica por los desembolsos para hacer frente a los compromisos de deuda.

MFN / Gi