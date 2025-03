Se prolonga la sangría de dólares: el BCRA vendió más de US$ 1.300 millones en la última semana

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó la séptima jornada consecutiva con ventas en el mercado cambiario y lleva vendidos más de US$ 1.300 millones en los últimos diez días. La sangría de divisas hizo que las reservas internacionales cayeran al nivel más bajo desde julio de 2024.

En otra rueda negativa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la autoridad monetaria se desprendió de US$ 108 millones. Desde el viernes 14 de marzo, cedió US$ 1.313 millones y el saldo del mes es negativo en US$ 689 millones. De extenderse esta dinámica en los próximos días, sería la peor marca mensual en la era Milei. En el año, la caída asciende a más de US$ 5.000 millones.

Continúa la sangría de divisas del Banco Central

El drenaje ocurre en un contexto de incertidumbre respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La falta de precisiones respecto al monto del nuevo préstamo y al esquema cambiario que imperará por sobre el actual introdujeron ruido en el ambiente financiero y motorizaron una mayor demanda de moneda extranjera.

La pérdida de divisas responde a diversas causas. En primer lugar, el Tesoro destinó más de US$ 3.700 millones para afrontar un vencimiento de deuda en enero. Paralelamente, sacrificó alrededor de US$ 1.600 millones para intervenir en el mercado del contado con liquidación (CCL) y contener la brecha cambiaria en torno al 15%-20%.

Por otro lado, los importadores aceleraron sus compras en el MULC, buscando protegerse ante una posible devaluación del tipo de cambio oficial, a pesar de las reiteradas afirmaciones del ministro Luis Caputo de que no ocurrirá en el corto plazo. Además, los exportadores redujeron su participación en las operaciones, expectantes de los movimientos del dólar.

En simultáneo, las dudas en relación con la continuidad del crawling peg -microdevaluaciones controladas- del 1% mensual precipitaron una dolarización de las carteras en peso y un crecimiento de las tasas implícitas de los contratos del dólar futuro.

Los motivos detrás de la hemorragia cambiaria

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que la dinámica de la última semana (brecha y futuros de dólar al alza y ventas del BCRA) "podría extenderse hasta que no se esclarezca o se den pistas acerca de cómo será el esquema cambiario bajo el acuerdo con el FMI".

Este martes, el prestamista de última instancia le hizo un guiño a la Argentina al reconocer reuniones entre el board y el staff para ultimar los detalles del nuevo programa que rubricará con el gobierno de Milei, aunque evitaron dar los montos o los plazos del mismo.

“El equipo técnico del Fondo está manteniendo consultas con el Directorio Ejecutivo. Las conversaciones sobre un nuevo programa respaldado por el Fondo se encuentran avanzadas y en el marco de nuestros procesos internos habituales”, comunicaron fuentes oficiales del organismo multilateral.

Desde MEGAMQ remarcaron que "la manera en que se acomodaron los costos de cobertura y las tasas de interés llevan a pensar que se necesitan definiciones en el corto plazo" ya que "los incentivos con estos niveles de tasas son negativos para la compra de dólares del BCRA y por lo tanto no lucen sostenibles".

"Esperamos semanas de muchas definiciones, que requerirán ir entendiendo los alcances de cada política que se vaya implementado. Lo que queda claro es que cuando el mercado adquiere esta dinámica de corto plazo, los costos de demorar las decisiones pueden ser altos. Por eso esperamos que exista un esfuerzo adicional por avanzar con el acuerdo técnico lo antes posible y generar definiciones que ayuden a alinear expectativas del mercado", analiza el reporte.

Por su parte, el último análisis de Max Capital señaló que "la incertidumbre en torno al inminente cambio en la política cambiaria ha presionado los futuros, las tasas locales y las reservas internacionales, con exportadores demorando liquidaciones e importadores adelantando compras ante la expectativa de un tipo de cambio más débil en el corto plazo, aunque el momento exacto sigue sin definirse".

