Las reservas del Central se hundieron en más de US$ 5 mil millones desde enero

El programa económico del Gobierno comenzó a sentir una de sus principales debilidades: la falta de dólares. El Banco Central (BCRA) no sólo revirtió su posición compradora en el MULC (con ventas de más de mil millones de dólares en las últimas seis ruedas), sino que a su vez ya se desprendió de US$ 5.080 millones de sus reservas desde enero debido a caída de depósitos, pagos de intereses y a organismos internacionales, y la intervención de la entidad para sostener los tipos de cambios.

De acuerdo a algunas estimaciones de consultoras privadas, el esquema del oficialismo requiere de alrededor de US$ 10 mil millones para hacerle frente a los compromisos de deuda en moneda extranjera y a la dolarización de portafolios en año electoral, en un contexto de menos divisas del comercio exterior. En medio, la necesidad de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con fondos frescos para robustecer las raquíticas arcas de la máxima autoridad monetaria que, las reservas netas, se encuentran en un terreno negativo de US$ 6 mil millones.

El BCRA vendió ayer US$ 196 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y esa cifra asciende a US$ 730 millones en la semana y a US$ 1.204 millones en las últimas seis ruedas. Así, la presión sobre el Central continuó desde el viernes de la semana pasada, dejando de manifiesto que el mercado sigue con incentivos para desarmar posiciones en pesos y cancelar deuda en dólares accediendo rápidamente al MULC.

La incertidumbre respecto del futuro de la política cambiaria en medio de las negociaciones con el FMI presionó sobre el Central y acentuó la sangría de divisas. Esta situación llevó a que muchos inversores se cubrieran y desarmaran posiciones de carry trade, es decir salida de posiciones en pesos para dolarizar carteras, cosa que presionó a los dólares. Una fuente del mercado, quien es dueño de un Agente de Compensación y Liquidación (ALYC), señaló a PERFIL: “hay desarme de Lecap y Boncap larga, que es donde más está afectando y se está corriendo al dólar con ese desarme”.

En cuanto al monto esperado que el Fondo podría llegar a desembolsar y que el DNU del Gobierno establece que se usarán para cancelar letras intransferibles, aún no hay monto especificado, de acuerdo a Bloomberg podría ser de hasta US$ 20 mil millones.“El tema es que hay que saber qué metodología va a utilizar el equipo económico para la cancelación de esas letras intransferibles. Porque eso podría dar un proxy del monto y sobre todo del adelanto que pueda darle el fondo a la Argentina este año. Y, dependiendo qué metodología se utilice, podemos estar hablando de US$ 10 mil millones a valor nominal o, al valor de mercado, que es la última metodología de evaluación, de US$ 3 mil millones de dólares. Hay una diferencia importante ahí, que es justamente, lo que se habla de qué tipo de adelanto puede haber este año si va a permitir adelantar o no, la transición o la salida hacia la restricción de capitales”, expresó a este medio Francisco Ritorto, economista de ACM.

Por el lado de las reservas, las brutas terminaron en la última jornada hábil de la semana en US$ 26.626 millones. De esta manera, las arcas de la máxima autoridad monetaria se hundieron en más de US$ 5 mil millones desde el 2 de enero de este año. La sangría de divisas del Central se debió, según estimaciones privadas, a la intervención de enero (en unos mil millones de dólares), pagos a organismos internacionales y de intereses al Fondo (alrededor de US$ 1.500 millones). “Después la intervención de febrero, que ahí no tenemos datos oficiales, nosotros calculamos que fue fue de unos US$ 400 millones y la intervención de marzo, que tampoco hay datos oficiales aún, pero nosotros estamos calculando hasta el jueves en unos US$ 600 millones”, comentó a PERFIL Gonzalo Guilardes, economista de la consultora Audemus. Por último, el drenaje vía caída de depósitos fue cerca de US$ 1.600 millones en lo que va del año, de acuerdo a Wise Capital. A su vez, el cálculo de reservas netas arroja un rojo de US$ 6 mil millones.

Otro dato que preocupa a los analistas y al mercado es el creciente incremento de las importaciones y que pondrá en jaque el superávit de la balanza comercial, por ende de dólares genuinos para las arcas del Central. Si bien el primer bimestre del año arrojó un saldo positivo por US$ 419 millones, comparado contra el mismo período del año implicó US$ 1.816 millones menos.

Todo este contexto sólo dejó al descubierto la flaqueza del programa económico: la falta de divisas. “Sin nuevos fondos de dólares este esquema no llega a las elecciones. Le faltan unos US$ 10 mil millones”, sostuvo Guilardes.

“Ese monto incluye pagos de bonares y globales que tenés que hacer en la primera semana de julio. Después está la dolarización de portafolios que ocurre en años electorales. Y después tenés el sector servicios que es deficitario, el resto de los componentes de la cuenta corriente. También hay pago de deudas de bonos de provincias y después estamos suponiendo rollover completo de privados y de organismos internacionales que hay que ver si los privados, si la cosa se complica, lo hacen”, concluyó el economista.