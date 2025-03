En su análisis de la situación económica actual, el economista Ramiro Tosi, habló con Canal E y explicó que el Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina sufrió una caída acumulada del 1,7% en 2024, aunque con una leve mejoría respecto a las previsiones iniciales.

"La novedad es que la caída acumulada en 2024 fue un poquito más baja, 1,7%, comparado con el 1,8% que anticipaba el EMAE", comentó Tosi.

A pesar de la recesión, ciertos sectores como la agricultura y la minería impulsaron levemente la economía. "La agricultura y la explotación de minas y canteras agregaron casi un 0,6% al PBI", detalló.

El impacto de la intermediación financiera en la economía

El economista también abordó el crecimiento del 8,4% en intermediación financiera, destacando que este sector tiene un efecto directo sobre la economía, aunque es difícil medirlo de manera exacta. "Lo que importa es si la economía está contribuyendo positivamente. Si el crédito crece y hay más depósitos, eso significa mayor confianza en el sistema", explicó Tosi. Además, aseguró que la mayor liquidez en pesos y dólares ha ayudado a moderar la caída económica, con un aumento en los préstamos y depósitos.

Recuperación económica: ¿rebote o estabilización?

A pesar de la caída del PBI, Tosi destacó que las recesiones no suelen ser prolongadas, especialmente si no son de una magnitud crítica como la de 2001. "Normalmente las recesiones agudas no suelen ser muy largas. La caída de 2023 comenzó a recuperarse, y los sectores mencionados comenzaron a moderar la caída", explicó.

Sin embargo, advirtió que una recuperación completa requiere un crecimiento significativo. "Para que el PBI de 2024 llegue al nivel de 2022, se necesitaría un crecimiento de más del 5% este año", comentó.

La caída de la inversión y las perspectivas a futuro

El análisis de Tosi también incluyó la caída del 17,4% en la inversión, que ha sido un factor negativo para el PBI. A pesar de este descenso, el economista mostró optimismo sobre la posibilidad de una estabilización en 2025, especialmente en los sectores de agricultura y construcción. "Lo que esperamos es que este año la inversión se estabilice y empiece a crecer", dijo el entrevistado, señalando que la recuperación en estos sectores suele ser más lenta que en el consumo y las exportaciones.

Desafíos y oportunidades: el acuerdo con el FMI

Uno de los temas clave fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), crucial para la estabilidad económica del país. Tosi explicó que la negociación del gobierno argentino con el FMI, en particular en relación con la deuda y el financiamiento neto, sigue siendo una prioridad para el país. "La discusión está en cuánta plata nueva entrará al país y cómo se utilizará para sanear las reservas del Banco Central", señaló.

Perspectivas para 2025 y el futuro económico

En cuanto a las perspectivas para 2025, Tosi consideró que la recuperación de los sectores clave podría continuar, pero advirtió que aún persisten riesgos importantes. "Aunque mejoraron las condiciones climáticas para el campo, no se espera que el agro mantenga el mismo nivel de crecimiento que en 2024", finalizó.