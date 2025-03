Fausto Spotorno: "El gobierno apunta a salir del cepo de la forma más suave posible"

El economista Fausto Spotorno analizó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sostuvo que el organismo reclama medidas para empezar a salir del cepo cambiario. “El cepo cambiario es un quiste metido en el programa económico”, dijo en en el programa Longobardi, emitido por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Fausto Spotorno es director del Centro de Estudios Económicos de la consultora de Orlando Ferreres, además profesor de UCEMA, miembro de la Fundación Norte y Sur, donde se recopilan los datos económicos de la Argentina, y hasta julio fue parte del equipo de asesores económicos del presidente Javier Milei. En una reciente entrevista Spotorno sostuvo que si el Gobierno no logra salir del cepo, “la falta de credibilidad le va a costar muchísimo”.

Te transmito un par de impresiones convertidas en preguntas. ¿Es correcto que el Fondo está, de algún modo, empujando a la Argentina a discutir su régimen cambiario y, por lo tanto, su tipo de cambio?"

Yo creo que sí, pero también creo que Argentina hace rato que viene con este tema. Acordate, desde el comienzo del gobierno del presidente Milei se hablaba de que se necesitaban 20 mil millones de dólares o 35 mil millones de dólares. No sé cuánto, fue cambiando el monto para poder salir del cepo cambiario.

Está claro que, para el gobierno, el tema del cepo cambiario es un quiste metido en el programa económico porque, claramente, un programa económico que es de corte liberal, tener una regulación cambiaria de esas características no está dentro de las ideas del programa económico. Más allá de que, además, sabemos que es una medida que entorpece el crecimiento económico, las inversiones, etcétera.

Entonces, el tema es cómo salir del cepo. El gobierno decidió no salir del cepo brutalmente como fue lo de Macri al principio de su gobierno. Creo yo que con la idea de que eso generaba el riesgo de que se acelerara mucho más la inflación y hasta llegara a la hiperinflación. Recordemos el comienzo del gobierno de Milei. Bueno, se quedó con el cepo cambiario en ese estado.

El Gobierno negocia con el BID y el Banco Mundial por fondos adicionales al préstamo del FMI

El problema del cepo cambiario es que no te deja ingresar dólares. No ayuda a que ingresen dólares. Y si no ingresan dólares, no se acumulan reservas. Entonces, estás atrapado en este problema de: “necesitaría dólares y reservas para salir del cepo cambiario, pero ese cepo cambiario me impide conseguir dólares y reservas para poder hacerlo”. Entonces, estás en esa vuelta siempre.

La idea del gobierno fue tratar de conseguir esos dólares de alguna forma. Naturalmente, el mercado internacional sigue cerrado, muy difícil por ese lado. Las tasas de interés, además, en Estados Unidos son muy altas. Si lo tuviera que conseguir el gobierno por esa vía, la tasa de interés que debería pagar es muy, muy elevada. No ha conseguido un préstamo privado a través de Wall Street en forma directa con algún banco, y le queda el FMI. Y por eso está en este acuerdo

El FMI te pide un montón de exigencias, entre ellas, por la misma razón que creo que piensa el gobierno, creo que en esto deberían estar de acuerdo, es empezar a salir del cepo cambiario, empezar a corregir el mercado cambiario, etcétera.

Digo, sin saber, imagino yo que la negociación debe ser: “Bueno, tenés que salir del cepo'”. ”Sí, estoy de acuerdo”, “Bueno, pero ¿cuánta plata me vas a dar?” “Ah, no tengo tanta plata para darte, no te puedo dar tanto, salí en parte”. Y me imagino que esa debe ser la discusión. Una especie de negociación de cuánta plata le puede dar el FMI, si le puede dar plata, cómo hacer para salir del cepo.

Imagino que el FMI es más de la idea de: “Bueno, salí con lo que te puedo dar y veremos cuál es el tipo de cambio que decide el mercado”. Y el gobierno dirá: “No, dame más plata, tratá de darme más plata y vemos si podemos salir más gradualmente”. Bueno, me parece que por ahí debe venir la discusión. Pero el problema es ese, finalmente. Cuál va a ser el mecanismo cambiario, el mecanismo monetario y cuánta plata hay.

Entonces el presidente Milei se enfrenta a una opción entre males. Y él deberá elegir cuál supone que es el mal menor. Porque, para redondear la idea, lo que podemos interpretar como atraso cambiario es un sostén relevante de la baja de inflación que impacta en las elecciones de este año, pero complica la economía. Eventualmente, salir de ese atraso cambiario impacta sobre los precios, podría mejorar la economía y el acuerdo con el Fondo, pero complicaría al gobierno en materia electoral. Es un dilema, ¿no?"

Es que ese es el gran dilema del gobierno, estoy de acuerdo con vos. ¿Cuál sería el ideal al que apunta el gobierno? El ideal es salir del cepo y permitir que el tipo de cambio vaya a donde el mercado cree que tiene que estar, de la forma más suave posible, para que no impacte sobre la inflación. Hay que entender el tema del tipo de cambio real.

La canasta de servicios públicos del AMBA subió 7,7% en marzo: una familia gastó $146.641

Cuando nosotros decimos que el tipo de cambio está atrasado, por ejemplo, un 15%, no importa el número exacto. Lo que estamos diciendo es que el tipo de cambio debería moverse, ponele, un 10%, sin que se muevan los precios, para compensar ese atraso cambiario. Porque si se mueven los precios, si devaluás un 10% y suben los precios un 10%, estás en el mismo lugar que antes. Entonces, no te sirvió de nada. Hago esta aclaración para que se entienda qué es lo que el gobierno quisiera hacer.

El gobierno quisiera salir del cepo con una devaluación sin que tenga impacto sobre los precios. O sea, que la corrección del tipo de cambio sea lo más ajustada posible para que se acomode el tipo de cambio sin que haya impacto en los precios. Eso nunca pasa.

En general lo que pasa en la economía es que, si el mercado piensa que el tipo de cambio tiene que estar un 20% más arriba en términos reales, por ahí te sube 25% del tipo de cambio y 5% de los precios o 26% el tipo de cambio y 6% de los precios y vos corregís con ese 20%.

Que haya una gran devaluación con impacto bajo son los precios es muy difícil. Y eso es a lo que está tratando de apuntar el gobierno, digamos, como tratar de ser super prolijo y super ajustado en eso. Pero es muy difícil de lograr. Por eso es que esa decisión que vos decís es cierta. Saben que tienen que salir, saben que puede haber una corrección cambiaria del oficial y que puede tener un impacto en los precios.

MC