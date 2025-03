“Trump está logrando todo lo contrario de lo que se supone porque hace muchos disparates”: el editorial de Marcelo Longobardi

En su programa Longobardi, emitido por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el periodista Marcelo Longobardi se refirió a la debacle del peronismo, la vuelta de la discusión sobre el aborto en Argentina y la política de Donald Trump hacia Rusia, Europa y Groenlandia.

Marcelo Longobardi (ML): Les presento un breve repaso de los temas del día, que son, creo yo, básicamente dos. Siendo que las noticias hoy en día son tan volátiles. Toda la potencia del debate producido anteayer y ayer como consecuencia de la visión del Gobierno respecto de lo ocurrido antes del golpe del '76, toda esta batalla cultural que comenzó en estos días, finalmente ha cedido. Porque la realidad es empecinada en poner de vuelta la economía como un tema principal.

En el medio, hay una serie de temas que hablan de la degradación del peronismo, lo vamos a revisar enseguida. Y, por supuesto, hay que mencionar hoy que el mundo está cada día más caótico. Y estamos viendo ya directamente algunos episodios que están en manos de unos enajenados muy entusiasmados con su enajenación. Me refiero particularmente a los últimos acontecimientos vinculados al gobierno de Estados Unidos.

Dicho esto, hacemos un breve repaso. Tenemos enseguida una conversación importante con el economista Fausto Spotorno. Recordemos que ayer han subido de vuelta los tipos de cambio un poquito. El tipo de cambio libre: estaba $1280 el día viernes pasado y llegó a $1295 ayer. Y han subido también un poquito los tipos de cambio llamados financieros, el MEP y el contado con liquidación. Y el riesgo país, ayer, 761 puntos. El Banco Central continúa perdiendo reservas. No tengo la cuenta exacta, pero ya fueron 110 millones de dólares, que se suman a los mil y pico que ha perdido el Banco Central la semana pasada. Creo que el total es de prácticamente 1.300 millones.

Y después vemos este tema, porque esto me parece muy elocuente, es una interpretación, respecto de lo que me parece a mí que el Gobierno está viendo en materia de preocupación de los mercados por la cuestión del tipo de cambio y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer hablábamos con Elizabeth de estos 9,2 billones de pesos que el Gobierno debe renovar mañana, jueves.

Y debe haber alguna clase de acuerdo con los bancos para que el Gobierno les coloque un bono que está ajustado por el tipo de cambio oficial. Esto da cuenta de que, efectivamente, algún ruidito ahí en el medio hay respecto de una perspectiva de modificación en la política cambiaria a partir del Fondo Monetario. Si no, el Gobierno no estaría canjeando bonos en pesos por bonos ajustados a la eventual devaluación del tipo de cambio oficial.

Ayer, en una declaración como siempre de circunstancia, el Fondo Monetario dijo que los procesos están avanzando y que está todo bien con la Argentina. Pero, bueno, hay que esperar todavía unos días para saber el desenlace de esta historia. Y quiero detenerme un segundito en un asunto que mezcla la economía argentina con el estado de cosas a nivel mundial.

Ayer hablaron el presidente argentino, Javier Milei, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Los medios presentaron esto como que Macron ofreció su apoyo a la Argentina y poco menos que dijo estar encantado con el Gobierno del presidente Milei. Pero los cinco votos más importantes en el Fondo Monetario son dos votos que no son europeos: Estados Unidos y Japón. Y tres votos que sí son europeos: Alemania, Gran Bretaña y Francia. En ese orden, si no me equivoco, Elizabeth. Y si me equivoco, corregime.

Elizabeth Peger (EG): También Países Bajos, que tiene un porcentaje incluso mayor que el de Francia.

ML: Bueno, en cualquier caso, fijate que acá hay tres países: Alemania, el Reino Unido y Francia, que están reaccionando de manera bastante impactante en contra de los principales aliados de Milei, que son el presidente Trump en Estados Unidos y Víktor Orbán en Hungría. Europa está en un momento súper complicado como consecuencia de cosas que ya veníamos conversando, es decir, el retiro de Estados Unidos del mundo multilateral, su distancia con el tema de la OTAN. Ayer hubo un escándalo que voy a contar enseguida, con datos y comentarios del gabinete de Trump respecto a los europeos.

Entonces, bueno, yo no sé bien cómo se conjuga esto, pero hay que mirarlo con atención. Porque el presidente Milei ha elegido como aliados a quienes son hoy enemigos declarados, poco menos, tanto de Trump como de los sectores europeos más radicalizados. Así que, bueno, enseguida conversaremos de esto con Elizabeth Peger y con el economista Fausto Spotorno.

En el medio, quedan unos temas que dan cuenta del nivel de degradación que vive el peronismo en la Argentina. Empezando por el hecho de que el intendente Fernando Espinoza de La Matanza, un tipo que tiene muchos problemas de todo tipo, graves, diría yo, finalmente va a ser sometido a juicio por el abuso sexual de Melody Rakauskas, que era su secretaria.

En su defensa, en su momento, Espinoza dijo a partir de los abogados, que esta joven era una agente secreta infiltrada o que estaba loca, yo qué sé. Pero bueno, en cualquier caso, finalmente la denuncia de Melody Rakauskas prosperó y Espinosa va a ser juzgado por abuso sexual. Tema muy serio.

Se ha dicho muchas veces que Espinoza está protegido por Kicillof. Y a mí me da la impresión de que debe haber sido al revés el asunto, que es Espinoza quien protege a Kicillof y no al revés, siendo que es el tipo probablemente más poderoso de la provincia de Buenos Aires.

Y ayer, para completar este panorama de degradación, hubo un acto organizado por el gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires y se produjo una batalla campal entre barras bravas de Estudiantes y Gimnasia en el hospital San Roque de Gonnet, ahí cerquita de La Plata, con destrozos, disparos, armas blancas, cuchillazos, heridos y demás. A un hospital. Es como que el peronismo ya no distingue límites en su nivel de violencia y extravío.

Y atención con este dato, porque me da la impresión de que empieza a instalarse levemente en la Argentina la cuestión de la ley del aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo bajo ciertas condiciones. Ayer, tanto el presidente Milei como, especialmente, la vicepresidenta Villarruel plantearon que la defensa de la vida es una causa central en el país. O sea, que tener hijos, como ha sugerido muchas veces el propio Vladimir Putin, es un acto de carácter patriótico.

Personajes como Putin o Trump han sostenido esta idea de que un acto de patriotismo es tener hijos. Y ayer, la vicepresidenta Villarruel fue por ese camino en el contexto de la celebración o conmemoración del Día del Niño por Nacer.

Volviendo a Agustín Laje, que siempre está tan presente en los comentarios sobre la actualidad argentina, en su libro "Globalismo", que es un libro un poco conspiranoico de este joven exitoso agitador, se plantea esta idea, también conspirativa a nivel mundial, de que los países que promueven la interrupción libre del embarazo lo hacen para que haya menos gente en el mundo.

Hay toda una idea muy cooperativa y totalmente disparatada, reflejada por el propio Laje y por tantos otros, sobre que hay un montón de gente que se reúne en un sótano para discutir el futuro de la humanidad, y entre esos planes está que la gente no tenga hijos para que el planeta sobreviva.

Alejandro Gomel (AG): Bueno, fue el propio Milei quien contó que el único reclamo que alguna vez le hizo Elon Musk fue ese: "¿Cuándo vas a tener hijos?" Porque Musk es otro de los que está en esta vertiente.

ML: Pero es una idea muy loca, producto de una conspiración. Y sabés que las ideas conspirativas hoy en día son tan interesantes y tan fáciles de expandir. Porque, obviamente, todos entendemos que lo verosímil es mucho más divertido que lo verdadero, y por supuesto, mucho más fácil de expandir.

Así que, bueno, nada, me da la impresión, por lo que vi, como una sospecha, de que vuelve el debate sobre la cuestión del aborto en Argentina, a propósito de estos comentarios tanto del presidente como, muy particularmente, de la vicepresidenta Villarruel, sobre la base de estos fundamentos tan ultraconservadores que el gobierno argentino exhibe cotidianamente.

AG: Es más, lo están pensando para el año que viene, Marcelo, porque dicen que este año saben que no tienen número, pero está en agenda para cuando tengan mejor número en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. No en el plazo inmediato, pero sí en el mediano plazo. Es uno de los temas para el año próximo.

ML: Lo mío no era una sospecha, lo tuyo es un dato.

AG: Sí, sí, porque ayer justo preguntamos en Casa Rosada, a partir de la publicación oficial en la cuenta de Instagram de Casa Rosada Argentina, donde aparece este recordatorio. Preguntamos: "Bueno, ¿van a avanzar?". Por ahora no hay nada en carpeta para este año, pero es un tema de agenda a mediano plazo del gobierno.

ML: Y este extravío se conecta con la visión que tiene este mundo del problema del medioambiente. Porque toda esta tesis sugiere que, como esta gente está preocupada por el cambio climático… es todo un disparate, yo simplemente se lo resumo brevemente, es una teoría que se ha expandido mucho y que la Argentina ha tomado casi como propia.

Según esta visión, como el cambio climático va a terminar con la humanidad en poco tiempo, la gente que cree en esa "estupidez" sugiere que la solución es que haya menos gente en el mundo. Y que el aborto está promovido por sujetos como Bill Gates, Hillary Clinton o George Soros para reducir la cantidad de gente en la Tierra.

Y, por supuesto, la gente de la ultraderecha conservadora, entre ellos Musk, sugiere que hay que sobrepoblar el mundo y que el destino de la humanidad depende de que seamos más y, por lo tanto, de que tengamos más hijos. Esto lo plantea Putin. Putin ha planteado que tener hijos es un acto de patriotismo.

Yo entiendo que tener hijos es una determinación de carácter individual de cada familia, de cada persona. Pero se ha politizado el asunto. Yo sospecho, como vos, que tenés más datos que yo seguramente, de que es un tema que viene pronto.

Y finalmente, les cuento que, a nivel mundial, están pasando unas cosas muy locas que vale la pena tener en cuenta. Ayer hubo un episodio sustancial: un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para evitar los ataques a los barcos en el mar Negro, donde está, por supuesto, la crucial península de Crimea y la crucial ciudad de Odesa.

Fuera de este acuerdo, que nadie cree que Putin vaya a respetar demasiado, ayer empezaron a pasar cosas muy locas. Por ejemplo, Europa comenzó a repartir, y Francia en particular, manuales de supervivencia. No hablan de una guerra inminente, pero sugieren que pueden pasar cosas: ciberataques, catástrofes naturales o episodios imprevisibles que hagan necesario que la gente tenga en su casa un kit de supervivencia.

A mí me pareció muy loco todo esto, pero efectivamente aquí tengo las publicaciones de ayer y anteayer de El País de Madrid, que dan cuenta de lo que los franceses y eventualmente los europeos deben tener en su casa para sobrevivir en caso de que algo imprevisto ocurra. Si ustedes quieren, yo les comparto alguno de los datos para que todos podamos tener algo de esto en casa, por las dudas.

Los folletos, que tienen 30 páginas, sugieren que hay que tener agua embotellada, una cocina portátil, comidas de fácil preparación, como fideos, almendras, aceitunas, castañas de cajú y frutos secos. Elementos para calefaccionar y generar luz artificial, por ejemplo linternas, encendedores, fósforos, velas y leña; productos de higiene y medicamentos, como papel higiénico, bolsas de plástico, pastillas de yodo, artículos de higiene general y un botiquín de primeros auxilios.

Bueno, está pasando en Europa hoy en día, no es una joda, es lo que está publicado en El País de Madrid. Hay que tener baterías para recargar teléfonos, cargadores, pasaportes a mano, muchas pilas y una radio a pilas. Hace mucho que no veo una radio a pilas, pero Europa y Francia le sugieren a los ciudadanos tener una a mano. También matafuegos, alicates, detector de humo, navajas, mantas ignífugas y cinta americana, que se usa para meter cosas en cajas.

En este contexto, es muy agresiva y muy loca la sobredeterminación que tomó Trump con respecto a Groenlandia. Saben que Groenlandia es una isla gigantesca, la más grande del mundo, que está básicamente cubierta por hielo, donde viven 60.000 personas de manera independiente, pero que finalmente dependen de un modo u otro de Dinamarca que es el país digamos que tiene soberanía sobre Groenlandia.

Trump viene insistiendo en va a apropiarse de Groenlandia a como dé lugar. Y había resuelto hasta hace unos días enviar, en una especie de inspección, a la esposa de su alocado vicepresidente el señor J.D. Vance. Pero ayer se anunció que va a ser el propio J.D. Vance quien va a ir esta semana a Groenlandia con el argumento, lo dijo el propio Vance ayer, de inspeccionar la situación de seguridad en la isla y evaluar las amenazas provenientes de terceros países.

Yo me imagino a este tipo con una especie con largavistas parado en el medio hielo con uno de esos catalejos que usan los capitanes de barco para evaluar para evaluar la seguridad en Groenlandia. A ver, hay satélites hoy, eventualmente.

O sea, una estupidez que Groenlandia ha tomado muy mal y que ha generado lo contrario de lo que Trump aspiraba, que era que los groenlandeses se tiren en palomita para volverse norteamericanos. Bueno, resulta que esta visita forzada ha generado que los groenlandeses empiecen a tomar resistencia muy activa, respecto del comportamiento disparatado de Donald Trump.

Finalmente, trascendieron detalles de un grupo de chat, una aplicación que se llama Signal. Es una aplicación que fundó hace algún tiempo uno de los fundadores de WhatsApp. Todo el mundo usa WhatsApp, Messenger o Telegram. Y también está esta aplicación, Signal, que aparentemente usa todo el gabinete de seguridad de Trump: el jefe del Pentágono, los militares, el jefe de la CIA, el asesor nacional de seguridad para intercambiar información respecto de ataques.

Entonces, trascendió, como consecuencia de que incluyeron a un periodista, entre comillas "sin querer" en el grupo de chat, los detalles del ataque que ocurrió en los últimos días a Yemen. Saben que Yemen está partido al medio y hay una gran parte de Yemen que está dominada por los iraníes. Y los hutíes, que son quienes dominan esta parte de Yemen, han intervenido atacando a Israel. Entonces, Estados Unidos atacó a los hutíes, que además atacan habitualmente el canal que conduce al crucial Canal de Suez.

Bueno, entonces apareció el intercambio entre los funcionarios con detalles respecto a atacar a los hutíes, pero al mismo tiempo trascendieron todos los insultos del equipo de Trump a los "patéticos" europeos. Textualmente, lo leo del propio J.D. Vance, planteando: "¿Qué se creen los europeos? Estoy harto de que los tengamos que financiar".

Yo no sé qué tiene que ver la cuestión de Yemen con los europeos, pero Europa ha entrado ayer en cierto estupor por esto y ha repudiado, naturalmente, estos comentarios de Vance y del equipo de Trump respecto a que Europa es un lugar patético.

Por lo tanto, me da la impresión de que finalmente Trump está logrando todo lo contrario de lo que se supone como consecuencia de que hace muchos disparates. Tiene un equipo de gente que está más bien enajenada y que son capaces de cualquier cosa. Así que, bueno, me pareció importante esto porque las distancias entre Estados Unidos y Europa son cada vez más grandes y es muy visible la alianza, cada vez más estrecha entre Putin y Trump.

Dicho esto, y por último, ayer ocurrió una manifestación muy interesante en la Franja de Gaza de ciudadanos palestinos. Esto no es la primera vez que pasa, pero es la primera vez que pasa con tanta gente. Hubo una protesta de ciudadanos palestinos que viven en Gaza contra Hamás, que es el grupo terrorista que gobierna en la Franja de Gaza desde hace un tiempo, bajo los cánticos de "¡Hamás, terroristas!". Yo presumo que estas manifestaciones van a ser reprimidas por Hamás, pero es evidente que ahí hay algún nivel de convulsión interna que puede derivar quién sabe en qué asuntos.

Y por último, ya lo de Maduro es algo alucinante. Saben que Maduro, igual que Cuba no tiene energía. Y parece mentira que uno de los países que tiene mayor cantidad de reservas de petróleo en el mundo no pueda tener luz. Bueno, Maduro ayer redujo la jornada laboral a tres días a la semana.

Una crisis significativa. Y es un asunto que es interesante porque acá hubo un fraude significativo, un nivel de represión a la oposición venezolana muy marcado. Han desaparecido del debate tanto el presidente electo González Urrutia como María Corina Machado. Se consagró, finalmente, tanto el golpe como la dictadura. Finalmente, no pasó nada. De lo que todo lo que el mundo dijo que iba a ser, no ocurrió nada.

Así que, evidentemente, parece bastante fácil hoy consagrar una dictadura a través de un fraude, utilizando la violencia y la persecución como un mecanismo político. En este contexto es que ocurre esta noticia que les conté recién: la reducción de la jornada laboral a tres días a la semana como consecuencia de la falta de energía.

