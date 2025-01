Fausto Spotorno: "El tipo de cambio está atrasado con respecto al promedio histórico"

El economista Fausto Spotorno aseguró que como en el período presidencial de Mauricio Macri o en la convertibilidad, el ingreso de capitales genera atraso cambiario porque “el mercado está esperando algo”. Sin embargo, explicó que el problema no es sólo del tipo de cambio como en los noventa. “Si el problema fuera exclusivamente cambiario, veríamos todos los precios de la economía caros en dólares, incluyendo el salario”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Fausto Spotorno es director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, profesor de la Universidad del CEMA y miembro de la Fundación Norte Sur, donde recopilan los datos económicos de la Argentina. Además, hasta julio de 2024 fue parte del equipo de asesores del presidente Javier Milei.

Los distintos diarios interpretaron de manera distinta las declaraciones del Fondo Monetario. Algunos elogiaron a Georgieva por su apoyo a Javier Milei y otros marcaron que, al mismo tiempo que se elogia el ajuste fiscal, señalaba el atraso cambiario. ¿Existe atraso cambiario? ¿Es el problema fundamental del programa económico?

Es cierto. Cuando uno utiliza el cálculo histórico del tipo de cambio real, lo que se ve es que el tipo de cambio oficial está atrasado respecto al promedio histórico. No está super atrasado, pero sí está atrasado. Por otra parte, creo que Argentina va a entrar en un proceso de tipo de cambio en ese cálculo atrasado.

O de peso valorizado…

Sí. Y la razón es que, cuando Argentina genera confianza, en general entran bastante capitales, y eso hace que el tipo de cambio se atrase. En todos los períodos en los que Argentina tuvo altas tasas de crecimiento e ingreso de capitales, el tipo de cambio estuvo atrasado. Después hay que ver si Argentina rindió o no rindió. En la época de Macri, si tomamos el tipo de cambio hoy, debería ser 150 pesos; en la convertibilidad, sería alrededor de 700 pesos. Ni hablar cuando consideramos otro tipo de cambio, como el del siglo XIX.

Muchos economistas hacen el cálculo del tipo de cambio en otras épocas. No sé cuán riguroso es desde el punto de vista científico. A veces parece tautológico en el sentido de que, a lo mejor, en otros momentos no se producían las mismas condiciones. Por ejemplo, el hecho de que la ropa cueste la mitad en Brasil que acá. La serie actualizada por costo de vida del valor del dólar no sirve para medir toda la problemática del atraso cambiario de un país. Finalmente, un dólar de equilibrio es aquel que también genera empleo. Y si, finalmente, todos los productos en Argentina valen más caros que en el resto, no va a haber empleo.

Es cierto lo que decís. De hecho, estos cálculos son mediciones aproximadas porque en el fondo, cuando el tipo de cambio se atrasa por la entrada de capitales, es porque el mercado no está apostando al pasado, está apostando al futuro. Es como cuando una acción sube. "Esta acción está muy cara", dicen algunos, pero la empresa tiene mucha potencialidad. Lo mismo pasa con el tipo de cambio. Cuando el peso se revaloriza exclusivamente porque están ingresando o saliendo capitales privados, como me parece que va a ser el futuro de Argentina, es porque el mercado está esperando algo.

Después puede pasar que el Gobierno no rinda, que fue lo que pasó con Macri, donde por falta de tiempo o por haber perdido las elecciones, Argentina no rindió lo que el mercado esperaba y el tipo de cambio se devaluó violentamente. También puede pasar que Argentina empiece a corregir todos los problemas que tiene, por ejemplo, en costos, que es a lo que el mercado está apostando, y corrija este problema. Ese es el futuro. También puede ser que Argentina quede con cepo cambiario, y que en la medida en que se unifique el mercado de cambios, haya alguna alteración en el mercado cambiario.

El gran problema que tenemos hoy es que tenemos un cepo cambiario que no nos deja ver realmente la realidad completa del mercado en equilibrio. ¿Está en equilibrio este mercado o no lo está? No sé, porque todavía hay algunas restricciones. Hay que sacar todas las restricciones para ver a qué equilibrio llega el mercado. Una vez que lleguemos a ese equilibrio, puede que el Gobierno diga que el mercado, sacando el cepo, va al equilibrio del tipo de cambio oficial y queda atrasado.

El Fondo Monetario elogió al Gobierno, pero alertó por las reservas, el dólar y el clima social

¿Cómo se corrige eso? ¿Se corrige con una baja de precios, como decía Cavallo?

Tienen que bajar los precios.

Y eso es recesión. Si no entiendo mal lo que dicen los manuales de economía, es la peor de las enfermedades posibles.

Depende, porque si esa baja de precios se da por un cambio regulatorio, baja de impuestos y baja de costos en Argentina, podría funcionar.

¿Podría no ser recesivo?

Claro, podría no ser recesivo. Milton Friedman una vez dijo que a veces es mejor cambiar un solo precio a cambiar todos los precios de la economía, que es el caso de una corrección del tipo de cambio. Ahora, eso también tiene sus costos en pobreza o salarios. Cuando uno mira los números, ve que la ropa es recontra cara, por ejemplo, pero el salario no está tan alto en dólares como podría pensarse si fuera un problema exclusivamente cambiario.

Por el contrario, y esa es la diferencia con la convertibilidad. Los salarios están muy bajos en dólares. En la convertibilidad, podrías decir que el salario promedio en dólares era el doble que el actual.

En la convertibilidad, el salario promedio en dólares era de 1.000. Hoy estamos en un salario en dólares de 1.100, pero ajustado por inflación internacional, esos 1.000 de la convertibilidad hoy serían 1.900.

Si el problema fuera exclusivamente cambiario, veríamos todos los precios de la economía caros en dólares, incluyendo el salario. Eso no está pasando hoy, lo cual nos hace pensar que, posiblemente, haya también un problema muy serio de costos en dólares en la estructura de costos en Argentina. Esto se puede dar por ineficiencias propias de algunas industrias o por ineficiencias generadas artificialmente. Cuando estimulas para que la gente venda en el mercado local en lugar de exportar, como ha hecho Argentina en los últimos años, se pierde eficiencia. Si exportabas te pagaban un dólar que era la mitad del dólar del mercado oficial, y la gente decidió invertir en el mercado local.

