"El FMI comparte qué hay atraso cambiario", dice su ex director

Alejandro Werner, ex funcionario del FMI, aseguró que el Fondo Monetario Internacional está “gratamente sorprendido” por el rumbo económico de Javier Milei para la Argentina. “Hay una visión de que Argentina había permitido un crecimiento del Estado que no podía financiar”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

“El FMI está tranquilo con el esquema de que no haya emisión monetaria, pero también ve que el programa de estabilización ha abusado tal vez del ancla cambiaria, y esto ha generado un problema de atraso cambiario que luego, mientras más se pospone su corrección, más costoso puede ser”, analizó.

Nota en desarrollo.