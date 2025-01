Acuerdo con el FMI: “Es probable que Argentina no consiga tantos dólares como quiere el Presidente”

En diálogo con Canal E, el economista, Federico Zirulnik, habló sobre el importe que planea recibir el Gobierno gracias a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual sería clave para afrontar los desafíos que tendrá el año 2025, sin embargo, está en duda el monto pretendido.

“Habría un importe cercano a los USD 10.000 millones que podrían actuar para resolver los desafíos de este 2025, uno muy ligado al frente externo, Argentina tiene una suma de vencimientos por más de USD 14.000 millones para este año”, comentó Federico Zirulnik. “Otro de los objetivos es la tan prometida y ansiada recuperación económica”, agregó.

Qué necesita el Gobierno en materia económica para llegar tranquilo a las elecciones

Posteriormente, Zirulnik planteó: “En Argentina, cuando los salarios se recuperan y se recupera la actividad, eso demanda una mayor cantidad de dólares para importaciones, más aún si continúa el proceso de apreciación cambiaria y la profundización de la apertura comercial”. Luego, manifestó que, “para que el Gobierno llegue a las elecciones con estos objetivos medianamente cumplidos necesita por lo menos USD 10.000 millones”.

“Sería raro que la soja siga cayendo, pero en un escenario así seguramente se terminaría el año con las variables económicas, tanto de la macro como de la micro, de forma más negativa”, sostuvo el entrevistado. “Si continúa el proceso de atraso cambiario, eso tendría un impacto en la brecha cambiaria y si se devalúa eso tendría un impacto en la inflación, o por el contrario no se podría acompañar el proceso de recuperación económica”, complementó.

El dinero del FMI en duda

Por otro lado, el economista señaló: “Es probable que Argentina no consiga tantos dólares como los que viene hablando el Presidente y eso plantea un escenario donde los dólares no alcanzan para cumplir con todos los objetivos en simultáneo”. A su vez, remarcó que, “ahí podría haber varias resoluciones, que Argentina pague los vencimientos de deuda pero que la economía siga estancada o que el Gobierno decida devaluar para no tener tanta presión en el mercado cambiario”.

A modo de cierre, Zirulnik dijo que, “la recuperación heterogénea es más bien un estancamiento, algunos sectores recuperaron los niveles de fines de 2023, que eran niveles bastante bajos, pero otros sectores más ligados al mercado interno todavía están muy por debajo”.