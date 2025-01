Bullrich apuró a Macri para que tome una decisión: "¿Sos oficialista u oposición?"

En medio de las internas y negociaciones sobre un eventual acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de cara a las elecciones legislativas de este año, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, planteó la necesidad de que el expresidente Mauricio Macri defina su posición política. “Tiene que tomar una primera decisión que es fundamental: ¿Sos oficialista o sos oposición? Porque si sos oposición, ¿cuál es la razón de un acuerdo?”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

Bullrich destacó que cualquier posible acuerdo con Macri debe estar orientado a beneficiario al país: “Me parece que tiene que definirse en otro lugar para que realmente sea un acuerdo en el que todo el mundo gane, pero, sobre todo, gane el país; que lo que se suma sea para que todos tiren más fuerte del carro”.

La ministra enfatizó que un acuerdo profundo que impulsara un cambio significativo sería valioso, aunque subrayó que el actual Gobierno tiene un plan de gestión claro. “Ya tenemos una dirección, una gestión e ideas. Creo que una mesa de trabajo como la que se plantea podría realizarse más adelante, ya que ahora estamos enfocados en las sesiones extraordinarias y en la segunda etapa de reformas para hacer de Argentina un país más competitivo, incluyendo la reducción de impuestos”, explicó.

Internas en el PRO y la comparación de Macri con Milei

Más adelante, Bullrich fue consultada sobre las divisiones internas dentro del PRO, y allí evitó pronunciarse directamente: “No quiero hablar tanto de PRO porque soy parte del Gobierno y todo se lee en términos de pelea, y eso no me interesa. Eso lo dirán las próximas elecciones”.

Asimismo, descartó entrar en comparaciones entre los liderazgos de Macri y Milei: “No tengo ganas de comparar a Javier Milei y a Macri como presidentes porque si no, todo el tiempo apareció en una pelea con Macri que no me interesa”. No obstante, elogió la gestión de Milei al frente del Ejecutivo, describiéndola como “descomunal”. “Es impresionante que en un año se hayan logrado las cosas que se lograron, con valentía, con coraje y con un cuerpo de ideas muy compacto”, afirmó.

Bullrich también destacó los avances en materia de seguridad, especialmente la reducción en la tasa de homicidios, un logro que contrastó con su gestión durante el gobierno de Macri. “Ahora tengo más instrumentos, más leyes y la posibilidad de trabajar sobre el orden público”, indicó.

De cara a 2025, la ministra planea continuar con la reducción de los índices de criminalidad y apuntar contra lo que denominó “las mafias que están concentradas en el 10% del territorio”. Según explicó, estas áreas incluyen regiones del conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán.

La ministra concluyó reafirmando su compromiso con la seguridad y el orden público como pilares de la gestión actual, destacando que las políticas implementadas buscan un impacto duradero en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de las instituciones.

En desarrollo...

