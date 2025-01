La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó su escepticismo sobre una posible alianza electoral entre el PRO y la Libertad Avanza (LLA) de cara a las Elecciones Legislativas de 2025. También cuestionó a Mauricio Macri y a uno de los dirigentes que el expresidente propuso para formar parte de un "equipo de trabajo" para negociar las boletas para este año.

"Hay gente en el PRO que comparte nuestras ideas, y hay gente que no las comparte", analizó la funcionaria de Javier Milei este domingo 12 de enero. Y agregó: "Lo importante es saber si compartimos las ideas. Todo aquel que comparta las ideas sin especulaciones tiene que ser parte del futuro electoral, político y de gestión".

Guillermo Francos deslizó un acuerdo con el PRO y sugirió una posible candidatura de Mauricio Macri para el Senado

Sobre la interna que involucra al PRO y al oficialismo, durante una entrevista en LN+, Bullrich sostuvo: "Ahora bien, el que comparte las ideas a medias, o que comparten sólo una idea pero otra no, con ese no. Hay gente en el PRO que comparte nuestras ideas y hay gente que no las comparte".

"Macri propone a Hernán Lacunza, quien luego salió a ponerle un puntaje a la política económica del Gobierno... ¿Dice que le pone un 4 al programa económico porque no salimos del cepo? Cuando nuestro gobierno (el de Mauricio Macri) terminó poniendo el cepo...", amplió apuntando contra el elegido por el expresidente.

La ministra de Seguridad sostuvo que "esa lista no discute lugares, sino la política del Presidente" y añadió: "Habría que ser más razonable, si queremos hacer un frente electoral, en vez de calificar al ministro, que ha hecho algo extraordinario, en vez de poner puntajes, que se fije cómo achuran al ministro Luis Caputo...".

La funcionaria de Milei hizo referencia a las declaraciones de Lacunza durante una entrevista con Clarín, quien, al ser consultado sobre el desempeño económico del Gobierno y sus logros, manifestó: "Para mí, el boletín de calificaciones de este año es: un 10 en lo fiscal, un 7 en lo monetario y un 4 en lo cambiario".

"Lo peor del gobierno es esta intolerancia a la disonancia, ni siquiera la crítica. Pareciera que dijeran 'como tuve razón el primer año, voy a tener razón el segundo'", añadió en su crítica el exministro de Cambiemos y asesor macrista sobre las formas discursivas de los funcionarios libertarios.

PRO duda en acordar con LLA: “Hay otras formas de ayudar”

En el medio de la tensión por la relación entre el PRO y LLA se conocieron los mensajes de conciliación cruzados entre Macri y Milei, donde el Presidente convocó al exmandatario a una alianza electoral para "arrasar con el kirchnerismo" y el presidente del PRO manifestó su concordancia y deslizó cinco nombres de dirigentes macristas para negociar con el espacio libertario.

En concreto, para la representación de su espacio durante las tratativas, el expresidente nombró como negociadores a Cristian Ritondo (presidente del bloque de diputados del PRO), Silvia Lospennato, Ana Clara Romero (diputadas), Soledad Martínez (intendenta de Vicente López) y Hernán Lacunza (exministro de Economía), quien ya fue vetado por la ministra de Seguridad.

Contra Axel Kicillof: "Piensa de una manera muy distinta"

Patricia Bullrich aprovechó la entrevista para destacar la baja en los homicidios que se registró en el país y la región, ubicando a Argentina como el segundo país con menor tasa en toda América y con menos asesinatos registrados en Latinoamérica con 3,8 homicidios cada 100 mil habitantes en 2024.

"En gran parte, la baja de la tasa de homicidios a nivel nacional se debe a la mengua en Rosario. Sin embargo, hay provincias que tuvieron bajas significativas: Tucumán, por ejemplo, tuvo una baja del 50 por ciento de homicidios. En otros casos, como el de Buenos Aires, hubo una baja pequeña en relación al año pasado", explicó.

Bullrich apuntó hacia el territorio bonaerense, y añadió: "Lo que sucede es que la violencia se concentra en 10% del territorio, y eso la hace una provincia con cantidad de homicidios por día importante. De 1.800 homicidios que hubo en el intervalo analizado, el 40% ocurrieron en la Provincia, sobre todo en el Conurbano y en Mar del Plata".

"El gobernador piensa de una manera muy distinta a la que tenemos nosotros, pero con el Ministerio de Seguridad provincial trabajamos para bajar los homicidios y la inseguridad", indicó marcando sus diferencias políticas con Axel Kicillof, aunque rescatando el trabajo con el funcionario bonaerense Javier Alonso.

