PRO duda en acordar con LLA: “Hay otras formas de ayudar”

El PRO recuperó nuevamente centralidad tras los idas y vueltas con La Libertad Avanza y el escenario de un acuerdo que, a pesar de las declaraciones, aún está lejos. Luego de una invitación formal del presidente Javier Milei, a través de una amable entrevista con Luis Majul, para retomar una alianza con el partido amarillo, Mauricio Macri respondió con una mesa política de diálogo que no fue tomada en cuenta por La Libertad Avanza. De hecho nadie del oficialismo respondió.

Sin embargo, en el PRO dijeron hoy que, si bien en el partido hay quienes descreen de un acuerdo con LLA, la idea sigue viva. El diputado y presidente de la Asamblea Nacional del PRO, Martín Yeza, afirmó al respecto: “Creemos que si lográramos establecer un acuerdo común podríamos tener institucionalidad al palo”. Y agregó: “No solamente queremos un cambio a nivel nacional porque hay muchas provincias a donde el cambio no llegó”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Yeza, exintendente de Pinamar y hombre de Macri, dijo además que “no es que somos tontos, sabemos que es una posibilidad que no se honre esa confianza, pero creo que la invitación del presidente Milei ha sido una invitación concreta”.

“Incluso días atrás dijo concretamente que él tenía una admiración y un respeto profundo sobre el presidente Macri y que no había ninguna diferencia que pudiera hacer que cambiara su opinión sobre él, a pesar de lo que piensan otras líneas de su propio equipo. Me parece que ahí están los dos tiempos, y por eso aceptamos esta convocatoria al diálogo. El presidente del PRO, Mauricio Macri, estableció una mesa para trabajar en ese acuerdo cuando el Gobierno lo disponga”, agregó Yeza.

“Si no llega a haber un acuerdo entre el PRO y LLA, hay otras maneras de ayudar al Gobierno. Esto es como el buen amigo y el mal amigo. El buen amigo no solamente te banca las buenas y festejan juntos, sino que a veces, cuando te ven que estás medio mal te dice: “Me parece que esto no está bien”. A mí, a Mauricio y a un montón de personas como nosotros nos encanta esta agenda de capitalismo al palo, y creemos que, si lográramos establecer un acuerdo común, además podríamos tener institucionalidad al palo”, concluyó el diputado.

Por su lado, el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, calificó de “siete puntos” el primer año de gestión de Milei y vaticinó que “este año será mejor”. A su vez, aconsejó no “montarse en la euforia del mercado” y advirtió que “la política económica no se hace a tres meses”.