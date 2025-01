El periódico británico Financial Times analizó la apertura económica impulsada por Javier Milei, donde advierte que va a contramano de la política proteccionista en Estados Unidos y Europa, así como las consecuencias para las empresas locales.

En el artículo “La próxima misión económica de Javir Milei: freídoras de aire baratas”, el FT describe que el presidente “ha comenzado a abrir la economía proteccionista de Argentina, reduciendo aranceles en un intento por bajar los altos precios de productos que van desde freidoras de aire hasta electrónicos”.

Y añade: “Los argentinos están realizando pedidos en Amazon por primera vez, y los supermercados empiezan a llenar sus estantes con detergente Tide y atún enlatado ecuatoriano, mientras el presidente libertario desmantela una red de impuestos y regulaciones que ha hecho que muchos productos importados sean casi inaccesibles”.

Desde CAME afirman que, “la actividad industrial está rezagada, por la falta de competitividad ante las importaciones”

Para poner ejemplos, cita que una freidora de aire Black & Decker que se vende por US$ 100 en Estados Unidos cuesta US$ 289 en Argentina y que un iPhone 15 con un precio de US$ 799 en Estados Unidos asciende hasta los US$ 2.800 en las tiendas locales.

Según el influyente diario británico, “los cambios colocan a Argentina en una dirección opuesta a gran parte del resto del mundo. En años recientes, países europeos y EE.UU. han levantado nuevas barreras comerciales para proteger industrias locales de las importaciones baratas de China y otros lugares”.

En ese sentido, añade que las empresas argentinas advierten que “un aumento en las importaciones podría devastar un sector que emplea a casi una quinta parte de los trabajadores y ya ha sido golpeado por la crisis económica del país. La actividad manufacturera cayó un 12,7% en los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el mismo período de 2023”.

En otro párrafo, la publicación sostiene que desde las empresas “dijeron que el gobierno de Milei aún no ha resuelto los altos impuestos y la rígida legislación laboral que han hecho de Argentina uno de los países más caros de América Latina para hacer negocios”.

La política económica de Milei en la historia reciente

El FT hace pone en perspectiva histórica la política económica del presidente libertario. “Las reformas de Milei son el último giro pendular para la economía argentina. Gobiernos del movimiento peronista, de inclinación izquierdista y aliado de los sindicatos, han implementado aranceles y subsidios para promover la industria local, mientras que gobiernos de derecha en los años 70 y 90 eliminaron restricciones, causando oleadas de cierres industriales”.

Y describe “Milei ha dicho que quiere liberar las fuerzas del mercado para reorientar la economía argentina hacia sectores donde tiene ventajas competitivas: agricultura, minería, energía y tecnología, que en conjunto emplean solo al 12% de los argentinos”.

LM