Liliana Franco: “En el entorno del Presidente Milei dicen que no quieren confrontar con Cristina”

Pensando en las elecciones legislativas que se llevarán a cabo durante este año 2025, el Gobierno empieza a planificar su estrategia electoral, la cual se centrará en una batalla cultural contra las ideas de la oposición y no exactamente contra nombres propios. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con la periodista, Liliana Franco.

“El Gobierno de Milei es consciente de que Argentina y los argentinos son cíclicos, la historia económica nos lo demuestra y también los entusiasmos”, comentó Liliana Franco. “El Gobierno sabe que cualquier logro económico, suponiendo que este año vayan bien las cosas, es consciente de que va a tener apoyo”, agregó.

Batalla cultural

Posteriormente, Franco planteó: “El Gobierno no deja de tener en cuenta que ese apoyo puede cambiar, por ejemplo frente a una adversidad, hay cosas que se puedan manejar desde un Gobierno y hay otras que son exógenas”. Luego, manifestó que, “para Milei y su equipo es fundamental trabajar sobre la batalla cultural”.

Estrategia electoral

“La Libertad Avanza no quiere pelearse con personas, en el entorno del Presidente Milei dicen que no quieren confrontar con Cristina, no quieren personalizar, la campaña no va a ser contra nombres propios sino contra ideas”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “En esta estrategia, el Gobierno, sabiendo que el Congreso no le aprobó el presupuesto menos en el año electoral le va a aprobar cosas, pero igual va a mandar al parlamento reformas que considera que son estructurales para el país”.

Por otro lado, la periodista señaló: “El Gobierno tiene el diagnóstico de que en el fondo la gente se cansó de la política y esto les da un plafón, esto se ve en correlato con la aceptación que tiene este Gobierno”. A su vez, remarcó que, “el Gobierno no se va a dedicar a fomentar su campaña en un solo canal, vamos a empezar a ver muchos más funcionarios del Gobierno hablando”.

“Uno de los mejores comunicadores de ideas es Adorni, también está el ministro de Economía Caputo, que va a tener una presencia más activa durante la campaña”, expresó Franco. Para finalizar, dijo que, “Patricia Bullrich ya lo viene haciendo y va a reforzar lo que hace, pero los funcionarios van a empezar a salir en este sentido de la batalla cultural”.