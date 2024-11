La dura advertencia del Financial Times sobre el "tsunami" de juicios que enfrenta la Argentina

El renombrado diario británico Financial Times advirtió que el Estado argentino afronta un "tsunami" de juicios en cortes internacionales que conspiran contra los planes del gobierno de Javier Milei. Además, el periódico alertó que el país carece de los recursos económicos para hacer frente a las sanciones.

"Demandas por decisiones tomadas por gobiernos anteriores, desde expropiaciones hasta cambios en los pagos de bonos, están avanzando en tribunales de Estados Unidos y Europa, y los demandantes están presionando al Gobierno para que negocie", destaca el artículo.

La pregunta clave del mercado: ¿Se modifica el ritmo del crawling peg al 2%?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Tsunami" de juicios contra la Argentina

A la vez, el autor subraya que si bien la administración libertaria aseguró que honrará los compromisos, "a puertas cerradas los funcionarios advierten que el Gobierno luchará hasta el final para reducirlas y proteger los escasos recursos de Argentina”.

Por otra parte, la nota puso de relieve la discrepancia que existe en el número final de indemnizaciones que tendría que abonar el país. Cálculos privados estiman un total de US$ 31.000 millones sin intereses mientras que "fuentes gubernamentales argumentaron que la cifra era altamente especulativa, ya que incluye más de US$ 12.000 millones en indemnizaciones estimadas por reclamos sobre los cuales los jueces aún no se han pronunciado”.

El principal litigio que nubla el horizonte argentino es la causa por expropiación de YPF. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra del Estado nacional y obligó al país a pagar US$ 16.000 millones en concepto de mala praxis en la estatización de la petrolera en 2012, pleno gobierno de Cristina Kirchner.

Al mismo tiempo, el Financial Times destacó la acumulación "silenciosa" de otros reclamos en tribunales internacionales: “El mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido se negó a escuchar la apelación de Argentina a una sentencia de US$ 1.500 millones por cambios en la forma en que el país calcula el PIB, que redujeron los pagos de sus bonos vinculados al crecimiento. El Gobierno tiene hasta el 28 de noviembre para pagar a los tenedores de bonos o enfrentar una acción de ejecución”.

En tal sentido, el periodista económico recordó que en agosto, un juzgado norteamericano se negó a anular un laudo arbitral de US$ 340 millones por la nacionalización de la aerolínea Aerolíneas Argentinas que se llevó adelante en 2008, durante el primer mandato de Cristina Kirchner.

En simultáneo, el articulo explica que "otro tribunal estadounidense dictaminó que un grupo de acreedores que no pagaron sus deudas en el default soberano de Argentina en 2001 puede recuperar tres cuartas partes de un laudo arbitral anterior de US$ 417 millones mediante la incautación de algunos fondos argentinos depositados en Estados Unidos”.

Dudas sobre la capacidad de pago de Argentina

A juicio del medio británico, el país no tiene los fondos para enfrentar los fallos adversos de la Justicia internacional. En tanto, la pieza periodística dictamina que el Banco Central detenta “insignificantes de divisas” en las reservas internacionales y plantea dudas respecto a cómo se abonarán los US$ 14.000 millones en concepto de deuda pública con bonistas y organismos multilaterales en 2025.

Por último, el texto hace alusión a la posibilidad de que ocurra algún tipo de embargo de activos argentinos y rememora la incautación de la Fragata Libertad en 2012. Por aquel entonces, el buque escuela de la Armada Argentina fue retenido en el puerto ghanés de Tema por un reclamo de los fondos buitres.

“Hay excepciones. Durante la batalla de 15 años que el fondo de cobertura estadounidense Elliott Management emprendió para recuperar los bonos argentinos en mora, Dennis Hranitzky, actualmente jefe de litigios soberanos y prácticas de recuperación de activos globales en el bufete de abogados Quinn Emanuel, logró incautar USD 70 millones de Argentina. Su equipo también incautó brevemente un buque de guerra argentino en el puerto de Ghana en 2012, lo que avergonzó a Buenos Aires, pero pronto fue liberado”, concluye la nota.

MFN / ds