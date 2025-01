Juez: "Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ´mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez´"

El senador nacional Luis Juez afirmó que quiere ser candidato a gobernador de Córdoba por la Libertad Avanza en las elecciones de 2027 y anticipó que dejará la presidencia del bloque PRO en el Senado.

"Candidato de Milei"

El líder del Frente Cívico manifestó su intención de ser "el candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei".

"Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’. La primera vez que hablamos, en marzo del año pasado comiendo en Olivos, yo le dije: ‘Cuando vos vayas por tu reelección el 10 de diciembre del 2027 yo voy a terminar mi mandato de senador y voy a trabajar con un honor increíble para tu reelección’, agregó en declaraciones a la periodista Delfina Celichini del diario La Nación.

Al ser consultado por sobre su vínculo con el diputado radical Rodrigo de Loredo, el senador respondió: "Tengo una buena relación con Rodrigo pero a la única persona que le tengo una paciencia infinita es a mi hija. Si llego con posibilidades voy a ser candidato a gobernador sin pedir permiso a nadie".

Vínculo con Milei

Además señaló que "en estos últimos 40 años" le "ha tocado tener muy buena relación con casi todos los presidentes, pero es la primera vez que un Presidente me hace sentir su amigo". "Y yo no estoy detrás de nada, lo mío no puede ser interpretado como una expresión obsecuente", añadió.

PRO

Juez adelantó que no continuará como presidente del bloque PRO en el Senado, algo que aún no está oficializado pero ya había deslizado en declaraciones a los medios a fines del año pasado.

También recordó que la votación en la que fue expulsado el exsenador Edgardo Kueider le "trajo mucho dolor de cabeza". "A mí me molesta que me subestimen. Yo no quería ser presidente de la banca, de hecho no lo voy a ser en en el futuro inmediato", aseguró.

"Me siento desautorizado"

"No creo que sirva, no me siento cómodo. No me gusta, lo digo con todo respeto, pero me siento desautorizado" dijo al plantear sus diferencias con el expresidente Mauricio Macri.

"Es un tema que seguramente lo hablaré con Mauricio, pero yo ya le hice saber que no tengo ningún interés en seguir. De hecho, lo planteé la semana antes de la sesión de expulsión de Kueider", indicó.

El senador por Córdoba aclaró que continuará como integrante del bloque. "Yo no soy un especulador. Unos tipos corrieron el rumor de que yo quería ser el nuevo presidente provisional del Senado, tercero en la línea de mando, eso no es así. Yo no pido nada y se lo dije al Presidente. Le dije: ‘Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador’", expresó Juez.