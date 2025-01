Villarruel bajó un cambio y busca enfriar el nivel de conflicto con Milei

Muy lejos quedó enero de 2024 para la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuando en el festival de Jesús María recibió una ovación del público y como parte de su estadía en Córdoba se reunió con el gobernador Llaryora y fue incesante el desfile a su lugar de residencia de políticos locales. Esta vez, el escenario fue otro: si bien la propia Villarruel bajó el perfil y participó en contadas actividades públicas, lo cierto es que la vice sintió los fríos vientos que llegan desde la Casa Rosada.



En el anfiteatro de la doma y el folclore, Villarruel se ajustó a los tiempos que corren: perfil bajo, poca atención por parte del público y su nombre apenas mencionado a la par del resto de las autoridades presentes, entre ellos Myrian Prunotto y el intendente de Jesús María, Federico Zarate.

"Te voy hacer suspender": Olga Riutort amenazó a una inspectora en un control de tránsito



La semana que Villarruel pasó en Villa Allende, alojada en la casa de uno de sus principales asesores, Emilio Viramonte Otero, le sirvió para tomar dimensión del nivel de ataque coordinado que partió desde la Rosada y que incluyó a Javier Milei, su hermana Karina, la súper ministra Patricia Bullrich y hasta Lilia Lemoine, la enemiga pública número 1 de la vicepresidenta.



Aunque desde su entorno son herméticos, el viernes Revista Noticias publicó que los íntimos de Villarruel están convencidos de que el gobierno pretende que renuncie, algo que no está en sus planes. “No es una opción”, dicen cerca de la vice. Lo concreto es que en sus mini vacaciones mantuvo alguna que otra reunión política (ninguna con referentes de peso) y ya comenzó a gestarse un encuentro con empresarios, tal vez para la próxima visita de Villarruel a Córdoba.



De todas maneras, quienes en su momento habían recibido algún llamado para mantener un encuentro con la compañera de fórmula de Milei, hoy se preguntan por qué sería interesante mantener un encuentro con la jefa del Senado.

“En todo momento sus asesores dicen que no está armando nada. Y está claro que en un año electoral, Milei y los suyos no le van a dar la posibilidad de que designe ni a un concejal”, sostiene una fuente consultada por Perfil Córdoba. Y añade: “Victoria mide bien, mejor de lo que dicen las encuestas. Es obvio que va a empezar a caer, no sólo por el desgaste que sufrió en estos días, sino también porque el gobierno contrató a más de 100 consultoras y a Casa Rosada están empezando a llegar buenas noticias”.

Con todo, Villarruel es consciente que el gobierno no puede tirar demasiado la cuerda. “Este quilombo no le conviene a nadie”, dicen cerca de la vice, pero saben que entraron a la “era del hielo” y que su futuro está lejos de La Libertad Avanza.