Picat: “Si hay alianza entre el PRO y LLA, el que tiene que liderar es Milei”

-Parece que todos son mileistas ahora. Usted desde el primer momento dijo que había que acompañar. ¿Cómo analiza la situación actual?

-Respecto al fenómeno Milei, con el diario del lunes hay muchos que se han dado cuenta tarde, o mejor dicho han especulado hasta el final a ver cómo le iba al Presidente y por cuestiones puntuales y de necesidades, se están acomodando. Y hay otros que, fuera de la estructura política, el ciudadano común, incluidos algunos kirchneristas que me lo han dicho, no sé si celebran, pero reconocen los logros de Milei. En Córdoba, el 80% le está dando el ok al presidente, y ya sean políticos o el ciudadano común nadie se va a correr de esa línea. Y es cierto: desde el día uno apoyo porque sigo el plan de gobierno que había desarrollado Patricia Bullrich. Y también aporté para que haya gobernabilidad.

-¿Cuál es el panorama que percibe de cara a un año electoral?

-Va a depender mucho de lo que La Libertad Avanza y el Presidente quieran hacer. Si el Presidente sinceramente abraza al resto del arco político para consolidar el modelo, ese va a ser un camino. Si el Presidente actúa como el kirchnerismo, con el famoso vamos por todo, va a ser otro camino. Los que quedan en el medio son los que están sufriendo, entre comillas, la decisión del Presidente.

-¿Quiénes son los que están al medio?

-Los del PRO y el radicalismo que quieren estar, de alguna manera, alineados al Presidente porque se sienten parte del programa de gobierno o de lo que la gente les pide. Pero no es una decisión del PRO y de la UCR, sino de LLA.

Javier Rotondo, vicepresidente de CRA: las retenciones son el mayor de los saqueos que sufrió el campo en 22 años

-¿Teme que Milei vaya por todo? ¿Qué sería ir por todo?

-No, no tengo temor. Que vaya por todo es que le diga al PRO y al radicalismo: muchachos, vamos todos bajo el paraguas de LLA. El segundo escenario es que diga: vamos en una alianza, como fue Cambiemos en su momento. Cambiemos 2.0. Son escenarios distintos, muy diferentes.

-Pero con el pedido de Milei y la respuesta de Macri eso parece disiparse…

-Hay que ver qué pasa, falta mucho para mayo, cuando se definan las listas. Hasta ese momento vamos a tener una puja de poder muy importante. Por ahora, hay muchas especulaciones. Ambos saben que deben estar juntos, pero el tema acá es ver quién lidera. Macri no quiere perder su influencia, de hecho hasta podría ser candidato, pero Milei es el que está tomando las decisiones. De todas maneras, sigo pensando que en el marco de una alianza, LLA tiene que liderar. Milei ganó las elecciones, impuso su programa político y económico y debe liderar, no le queda otra.

-¿Hoy, Macri está en condiciones de imponer algo?

-Es clave la decisión de LLA de ver cómo quiere actuar hacia adelante. Hace poco, yo lo dije en una entrevista cuando me preguntaron si iba a ser candidato o iba a integrar una lista y yo dije que la decisión la va a tomar LLA, más con los números que tiene hoy. Y es algo lógico. Algunos estuvieron especulando con mantener sus estructuras partidarias, pero con el éxito del gobierno está claro que no se van a poder mantener algunas de esas estructuras y hoy se está analizando cómo se van con LLA, pero eso se debe a que el ciudadano lo está viendo bien a eso, porque LLA es lo único distinto y que haya posibilidades de que el ciudadano te lo compre. Ojo, esto es muy distinto a lo que pase en el 2027.

"Te voy hacer suspender": Olga Riutort amenazó a una inspectora en un control de tránsito

-¿Por qué?

-Porque si va a haber posibilidades de que otra fuerza pueda proponer algo distinto, siempre y cuando haya alguna brecha en el gobierno actual. Pero en esta elección, a la ciudadanía quiere que le vaya bien con la economía y va a validar al gobierno, le va a dar una nota alta.



-¿Cómo vislumbran los próximos meses?

-Los libertarios son muy pragmáticos y están trabajando con todo el arco político, desde el kirchnerismo hasta el radicalismo, depende las ciudades y las provincias. Si te vas al Conurbano, te vas a dar cuenta que hablan con todos, son muy pragmáticos, a lo Menem.

No hay una línea que diga ‘vamos a ir por lo que era Cambiemos’, no. Van a arreglar con los gobernadores, porque van a tener un buen año económico y no van a tener tantos pedidos de los mandatarios. Cada acuerdo va a ser muy territorial. Después de mayo, cuando se cierren las listas, lamentablemente se va a terminar todo en el Congreso, porque no sé quién va a aprobar algo teniendo en cuenta que habrá ganadores y muchos perdedores. Y con los ganadores solos no le va a alcanzar al gobierno con los votos.



-¿Y en Córdoba? ¿Todos bailando alrededor de Milei?

-Sí, más con los números que se manejan en algunas encuestas, donde los libertarios podrían sumar 5 o hasta 6 diputados. Mi visión es que el peronismo no va a jugar tan fuerte como muchos creen, más teniendo en cuenta que el peronismo de Córdoba perdió todas las elecciones de medio término. Si yo fuera Llaryora no personalizaría en su figura la campaña, no vale la pena, corre muchos riesgos.