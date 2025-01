Operativo clamor por Macri candidato a la espera de la estrategia libertaria

Mauricio Macri tuvo que interrumpir sus vacaciones en Villa La Angostura. Las palabras de Javier Milei, pidiendo un acuerdo con él, lo obligaron a responder. Asesorado por la mesa ejecutiva del PRO, agradeció y hasta planteó una mesa política para acordar que fue ninguneada por el oficialismo. Así las cosas, en estos días se aceleró un pedido que comienza a ser unánime en el partido: que encabece la boleta a senador nacional por Capital Federal.

La idea no es nueva: ya en una de las últimas semanas en 2024 en Olivos con Milei, el jefe de Estado le dijo: “Presi sería el candidato ideal de la unidad”. Macri, quien repitió todo el año pasado que no tiene ningún interés en ocupar una banca en el Congreso de nuevo, le respondió abriendo sus manos y en tono jocoso: “¿Por qué me harías eso?”.

Aunque no lo quiera, la carta de Macri senador es uno de los principales activos que tiene el PRO si es que quiere intentar un acuerdo con La Libertad Avanza. Es decir, en el partido amarillo creen que sería una fortaleza, para el cierre de listas, que el expresidente haya confirmado una candidatura.

De hecho, en Casa Rosada admiten que, si bien Karina Milei, presidenta de LLA nacional y máxima exponente del partido con su hermano, y el asesor presidencial Santiago Caputo, no están ni cerca de querer acordar, el único temor que expone el jefe de Estado es salir tercero en Capital Federal.

Desde Cumelén, el exclusivo country donde descansa todos los años, Macri no dará definiciones en estas semanas, pero deja correr todas las especulaciones. Para bajarse tiene tiempo. De hecho, en privado, aún se lamenta de haberse bajado de la carrera presidencial anticipadamente.

En el Zoom celebrado a mitad de semana con los gobernadores y dirigentes de peso no se lo vio a Diego Santilli, uno de los que vienen insistiendo por lo bajo en un acuerdo con LLA. El “colorado”, gran ganador de la elección de 2021, lo sintetiza así: “Un mal acuerdo es el mejor acuerdo”. Ese día no estuvo: se está reponiendo de un tema de salud.

Con todo, el operativo “Mauricio candidato” ya empezó y lo impulsa principalmente el jefe de Gobierno, su primo Jorge. Lo explicitó el jueves en un acto en el club 17 de Agosto, en Villa Pueyrredón, donde, tras observar un video de apoyo desde el Sur, donde Jorge Macri aseveró que sería candidato ante los aplausos de más de cuatro mil militantes amarillos. Y ayer dio un segundo paso: en las carapantallas verdes aparecieron carteles con la consigna “Mauricio 2025” firmado por los Jóvenes PRO.

El acto se armó en apenas una semana: Jorge Macri llamó a uno de los dirigentes de mayor confianza, Ezequiel Sabor, para que tenga todo listo. La estética cambió: sin escenarios 360 grados, con pantallas LED, un atril, pantallas afuera con sonido, y el debut de un nuevo logo para el PRO de la Ciudad.

Los más de 30 grados de temperatura –que obligaron a distribuir abanicos– fueron el escenario de la fase 1 del operativo clamor para el titular del PRO. Los organizadores no esperaban tanta gente: fue la primera vez que ponía en marcha a la militancia sin la estructura que construyó durante 16 años Horacio Rodríguez Larreta.

Jorge Macri terminó el año entusiasmado: cree que recuperó la capacidad de instalar temas de agenda, estuvo satisfecho con dos anuncios claves para la Ciudad, tanto el desdoblamiento electoral de Nación como la baja de impuestos, y con el acto terminó de configurar una semana que, asume, fue exitosa. Esto también lo comparte su flamante asesor, Antoni Gutiérrez Rubí, el español que contrató a fin de año y quien ya se sienta en la mesa chica del jefe comunal.

Paralelamente en Diputados crece el consenso para suspender las PASO y no para eliminarlas como pretende el oficialismo. La mayoría de los legisladores nacionales creen que en 2027 será importante tener unas Primarias dado el escenario.

Por su lado, en la Ciudad aún no se envió el proyecto para suspenderlas y, al igual que a nivel nacional, las huestes de Karina Milei solo acompañarán el proyecto si se eliminan. Por ello el peronismo le adelantó al PRO que lo votaría si hay un compromiso de Jorge Macri de adelantar más la elección: está convocada para el 6 de julio, pero podría llevarla a abril o mayo.