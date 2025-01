"Guarda que se viene Mauricio candidato": el desafió de Jorge Macri en un acto con militantes del PRO

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo este jueves en un acto partidario del PRO que el expresidente Mauricio Macri podría ser candidato en las elecciones legislativas de este año en la ciudad de Buenos Aires. Ocurre el mismo día donde el titular del partido amarillo le aseguró a Javier Milei que armaría un equipo de trabajo para terminar con el kirchnerismo, de cara a los comicios de este año.

"Ojo que una vez dijeron ´armen un partidito y ganen las elecciones´ y lo hicimos", comenzó diciendo Macri, en referencia a la frase que supo decir Cristina Kirchner luego de arrasar en las elecciones del 2011 y conseguir su segundo mandato, el tercero consecutivo del kirchnerismo como fuerza política. Sin embargo, la frase más contundente llegó después: "El PRO va a ser la mejor alternativa electoral del país y comienza con la Ciudad de Buenos Aires. ¡Guarda que se viene Mauricio Macri candidato!”, disparó.

"Y encima el tipo nació en provincia, tiene domicilio en Ciudad, la puede seguir a Cristina (Kirchner) donde haga falta", arengó Macri frente a la militancia amarilla.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También tuvo palabras críticas contra el gobierno libertario, a horas de que Mauricio Macri se mostrara abierto a formar una alianza electoral con La Libertad Avanza. "Hace 18 años sacamos a la Ciudad del caos y ahora vamos a defender la autonomía, y lo vamos hacer como lo hicimos en el pasado. La libertad no es gritar o gruñir, es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día. Nosotros no dejamos a nadie atrás y el que piensa distinto no es nuestro enemigo. No creemos en el pensamiento único”, sostuvo el Jefe de Gobierno porteño.

Jorge Macri encabezó un acto del PRO en la ciudad de Buenos Aires

"Llegó la hora de revalidar nuestro liderazgo en la Ciudad y lo vamos a hacer con firmeza. Tenemos que disputar poder y ganar. Digámoslo sin ‘peros’ ni vergüenza: queremos el poder porque lo administramos bien, con responsabilidad y de cara a la gente, sin escondernos. Y queremos un Estado eficiente, liviano, que no asfixie pero además, queremos al Estado porque no es cierto que en la Argentina todos nacen con las mismas oportunidades”, subrayó Macri, envalentonado.

Mauricio Macri abrió la puerta a una alianza con Javier Milei

Este jueves el expresidente le respondió a Milei, quien en una entrevista lo había convocado a realizar un "acuerdo total" con el PRO para "arrasar con el kirchnerismo" en las próximas elecciones. A raíz de esto, Mauricio Macri dijo que desde el partido están "dispuestos a conformar un equipo de trabajo" junto a representantes del Gobierno para diagramar el frente político.

"Querido Javier. Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas", expresó en un posteo desde su cuenta oficial de X (ex Twitter).

"Es por eso que estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quien vos dispongas, para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita", ratificó Macri. Y cerró: "Nuestras convicciones y coherencia la planteamos tanto en el balotage del 2023 como en el acompañamiento legislativo a lo largo de todo el 2024. Estoy seguro de que este año que comienza podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones".

Talerico se despegó de Macri y no quiere acuerdo con Milei: "No cuenten conmigo para ese enchastre"

En una entrevista que concedió esta semana, Milei sorprendió al señalar la necesidad de alcanzar un acuerdo con el espacio que encabeza Macri de cara a las próximos comicios legislativos. El pedido del jefe de Estado fue un guiño que bajó la tensión con el PRO, a pesar de que tanto el asesor Santiago Caputo como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desconfían de la alianza con el exjefe de Estado.

Las palabras de Macri provocaron la crítica de la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Cambiemos, María Eugenia Talerico, quien afirmó hoy que el acuerdo que promueve con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas es un "enchastre".

"La arenga de Milei es una trampa", advirtió Talerico en un posteo de sus redes sociales. La ex candidata a senadora sostuvo que la transformación "profunda y duradera" de Argentina "no puede venir de la mano de políticos que se reciclen" y bajo la "cobarde premisa" de "tabula rasa", como había planteado en alguna oportunidad el propio presidente Javier Milei, que también alienta ese acuerdo. "Es decir, negociando gobernabilidad por impunidad", señaló.



Gi