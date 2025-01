Cuáles fueron las reacciones a la respuesta de Mauricio Macri frente a una alianza electoral con Javier Milei

Tras el posteo del expresidente Mauricio Macri, aceptando una posible alianza o fusión electoral con Javier Milei de cara a las elecciones legislativas de octubre de 2025, comenzaron a llover las repercusiones.

El diputado nacional del PRO, Martín Yeza, fue uno de los primeros en marcar su postura. En una charla por CNN Radio con el periodista Nacho Girón, Yeza dejó en claro que el camino hacia un acuerdo no es sencillo, pero tampoco imposible.

“El domingo me llamó la atención un mensaje de Milei, donde fue particularmente elogioso con Mauricio (Macri). Dijo que su afecto y admiración por él no se van a mover un centímetro”, recordó Yeza, subrayando que esas palabras no fueron producto de una charla privada, sino una declaración pública del presidente.

Según Yeza, el sentimiento es recíproco. “Mauricio también ha sido especialmente elogioso sobre aspectos de Milei, en particular por las cualidades que lograron estabilizar la economía en diciembre de 2023, algo que parecía muy difícil”. Sin embargo, destacó que el verdadero desafío no está en los elogios, sino en encontrar una estrategia conjunta.

La tensión entre la visión y la táctica

En el corazón del debate, Yeza trajo a colación una frase que, según él, Mauricio Macri repite constantemente: “Entre hacerlo correcto y hacerlo conveniente, siempre hay que hacerlo correcto”. El diputado del PRO sostuvo que, para su partido, “el cambio siempre estuvo por encima de la táctica del poder”. Esta lógica, según Yeza, es lo que también los acerca al discurso de Milei, quien ha planteado que “o vamos juntos o no vamos juntos”.

Sin embargo, también reconoció que un acuerdo de esa magnitud es difícil de explicar si no se define un rumbo claro. “Es medio raro explicarle a la gente que estamos juntos, pero no del todo. Si en seis meses me preguntan, ‘¿En Santiago del Estero están juntos?’ y tengo que decir ‘En realidad sí, pero no’, se vuelve insostenible”.

También advirtió que el diálogo no puede ser una imposición. “Una conversación implica concesiones de ambos lados. Yo fui intendente durante ocho años y aprendí que, si me ofendía cada vez que alguien no estaba de acuerdo conmigo, no habría podido construir mayorías. La historia ni empieza ni termina con vos”, enfatizó.

En ese sentido, respaldó la idea de Mauricio Macri de establecer una mesa de trabajo entre ambos espacios. “Macri propuso una mesa para que trabaje con otra que designe Milei. Ahí se podrá discutir desde el presupuesto hasta proyectos como ficha limpia. La clave es ver si hay un interés real de trabajar juntos”.

Al cierre, Yeza destacó la importancia de construir una coalición basada en coincidencias reales y no en acuerdos forzados. “Sería un pecado que gente que está más de acuerdo que en desacuerdo no trabaje junta. Pero tampoco deberíamos forzar un acuerdo sin una causa o fundamento compartido. Lo más importante es definir si compartimos el rumbo y la causa de lo que necesita la Argentina”.

La opinión de Ignacio Torres sobre un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza

En cuanto al ámbito político del PRO, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, también se expresó al respecto, y mencionó una conversación desarrollada ayer junto al presidente del partido, Mauricio Macri. “Lo que hay que interpretar bien en el mensaje es que no se está acordando ir juntos, se está proponiendo una mesa para trabajar en qué condiciones y para qué”, indicó Torres en entrevista con Radio Mitre.

El presidente del Tratado de la Patagonia estuvo de acuerdo con el presidente de la Nación Javier Milei. “Tenemos que ser coherentes: o vamos juntos o no vamos juntos. Esa ingeniería electoral, como porotear cada distrito termina siendo una estafa al electorado, o coincidís o no, y se compite. Hay que desdramatizar. No tiene sentido ir juntos”, consideró Torres.

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón expresó su postura crítica respecto a la posible alianza entre el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri. A través de sus redes sociales, Maslatón compartió dos publicaciones en las que cuestionó duramente el acercamiento político entre ambos líderes.

"Procedan, todos unidos bajo el experimento Martínez de Hoz de Caputo y Milei. Esta unión es un regalo para la resistencia nacional", escribió Maslatón, haciendo referencia al plan económico implementado durante la última dictadura militar y vinculándolo con figuras actuales de la gestión económica, como Luis Caputo.

En otro posteo, Maslatón hizo alusión directa al expresidente Macri tras un mensaje que este habría dirigido al presidente Milei: "Qué buen posteo de Mauricio Macri pidiéndole al Presidente Milei por su gente. Me gusta porque este tipo de trenzas políticas horrorizan a los moralistas".

Sergio Chouza critica a Mauricio Macri por su acercamiento a Milei

El economista Sergio Chouza lanzó fuertes críticas hacia el expresidente Mauricio Macri, cuestionando su reciente acercamiento político con el presidente Javier Milei. A través de sus redes sociales, Chouza expresó su descontento en términos contundentes.

"Triste final el de Macri, arrastrándose por un par de carguitos", escribió Chouza, haciendo alusión a lo que considera una búsqueda de posiciones de poder por parte del exmandatario.

El economista también señaló las posibles consecuencias de la gestión de Milei y el rol que, según él, podría jugar Macri en ese escenario: "Cuando Milei termine poniéndose el país de sombrero, ya no podrá fingir demencia".

