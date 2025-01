El PRO espera la decisión de la Justicia para definir su estrategia

En el despacho de la jueza federal con competencia electoral María Servini comenzará a definirse buena parte de la estrategia electoral que desplegará en PRO en Córdoba, luego de la disputa legal que se abrió tras la intervención ordenada por el presidente del partido y creador del espacio, Mauricio Macri, y resistida judicialmente por el diputado Oscar Agost Carreño, quien comandaba el PRO hasta la decisión del expresidente.



Aunque Macri designó formalmente a Laura Alonso como interventora del PRO en esta provincia, la exfuncionaria a cargo de la Oficina Anticorrupción está más concentrada en su nuevo rol de vocera de la Jefatura de Gobierno de CABA, ya que hasta el momento no ha bajado ninguna directiva a la dispersa tropa amarilla cordobesa.

Es más: desde el sector que se opone a la intervención, aseguran que es vital que la jueza Servini analice dicha solicitud, ya que la misma contendría varias irregularidades a partir de lo que sucedió en la Asamblea donde se decidió la intervención. “No sería la primera vez que se da marcha atrás con un pedido de estas características”, señalan quienes se oponen a la media que adoptó Macri.

La decisión de Servini acomodará el tablero local del PRO y desde allí no surgen muchas alternativas posibles: si se confirma la intervención, será Macri quien tenga el poder de decisión en el armado de la lista para las legislativas de octubre, mientras que si la decisión va contra los deseos del expresidente, los referentes locales del partido serán quienes decidan qué nombres aparecerán en la boleta.

La senadora Cordobesa, Carmen Álvarez Rivero, dijo que Macri no tiene apoyo para competirle a Milei

En el medio del conflicto judicial, desde Córdoba siguen con atención la relación Milei-Macri, que según se encargan de resaltar desde ambos espacios, pasa por un momento de máxima tensión. “Está claro que la estrategia de Mauricio con Milei no funcionó. Él creía que a esta altura, Milei iba a necesitar al PRO y la realidad está demostrando que Macri es el que ha perdido poder e influencia”, señala una fuente consultada por Perfil Córdoba, que añade: “Hace un tiempo lo dijo Bullrich y es la realidad: el 70% de los votantes del PRO ya se pasaron a LLA. Le duela a quien le duela”.

La senadora Carmen Álvarez Rivero se animó a blanquear lo que la gran mayoría dice en off. “Hoy no cuenta (Macri) con todo el apoyo necesario ni la renovación como para estar al lado o competirle a Milei. Cumplió un rol fundamental, pero ahora debe medirse con un candidato joven, con toda la potencia y el respaldo de la sociedad”, fue el lapidario mensaje de la cordobesa en una entrevista radial. Antes se encargó de aclarar que “ama a Macri” y que “sin Macri no existiría Milei”.

Una vez resuelto el tema judicial, se avanzará en la confirmación de un frente, una alianza, un acuerdo electoral o un frente legislativo. “Parece todo lo mismo pero no lo es. Hay que ver qué puede aportar cada uno y cuál es la mejor opción. Pero es clave saber quién va a tener la lapicera en Córdoba”, agrega la fuente.