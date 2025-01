En la ciudad de Villa Allende, ubicada a 20 kilómetros de Córdoba capital, un proyecto municipal acrecentó las tensiones políticas entre el Pro y los libertarios. La propuesta del intendente Pablo Cornet, aliado a Mauricio Macri, busca implementar el cierre nocturno de calles como medida contra la inseguridad, lo que desató una fuerte crítica de la diputada oficialista Lilia Lemoine y el respaldo del presidente Javier Milei.

La diputada viajó recientemente a la provincia y participó recientemente en una protesta ciudadana contra esta iniciativa junto a vecinos y a la diputada local de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. “Nadie que defienda la libertad estaría a favor de cerrar calles y poner toque de queda”, se la ve diciendo en un video posteado en su cuenta de X que muestra su participación en la concentración vecinal.

“Este Martes van a votar un proyecto CASTROCHAVISTA en Villa Allende, Córdoba. Pretenden cerrar calles con portones y decretar toque de queda de 22 a 06. ¿Quién sos, Maduro? Encima para pagar todo eso van a endeudar al municipio”, posteó la diputada.

Lemoine tildó al intendente de “liberticida” y además apuntó en varios posteos en su cuenta de X contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que visitó durante una semana Villa Allende y que los libertarios vinculan. Su posición fue respaldada por el presidente Javier Milei, quien replicó el mensaje de Lemoine en su propia cuenta de X.

El proyecto, denominado “Programa Modelo de Prevención y Seguridad Vecinal de la Ciudad de Villa Allende”, plantea una emergencia de seguridad de un año, el cierre nocturno de calles mediante portones con rejas y la reestructuración de partidas presupuestarias para cubrir costos. Además, delega en los vecinos la financiación de la medida y contempla una consulta popular a través de la plataforma digital Ciudadano Digital Nivel 2.

Cornet, quien asumió como intendente en julio con el respaldo de figuras como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que esta ordenanza responde a una demanda vecinal. “Es una iniciativa que los vecinos nos propusieron”, afirmó.

Sin embargo, sectores de la oposición calificaron la propuesta como “inconstitucional”. Julio Loza, representante del espacio Elegí Villa Allende, sostuvo que “la medida genera una doble imposición, porque los ciudadanos ya pagan impuestos provinciales para garantizar la seguridad”.

La polémica no solo refleja un conflicto local y puntual. Se da en plena negociación entre La Libertad Avanza y el Pro alrededor de la posibilidad (o no) de conformar una alianza de cara a las elecciones a mitad de año. Cornet es una figura cercana al ex presidente y actual titular del Pro, Mauricio Macri. A pesar de que desde ambos espacios afirman tener voluntad de negociar

Con el oficialismo local en posición de aprobar el proyecto en una sesión especial prevista para el martes, es de esperar que la polémica se acreciente en los próximos días.

