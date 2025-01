Las internas de cara a las Elecciones 2025 siguen generando movimientos en todos los espacios. Ahora el senador nacional Luis Juez manifestó su deseo de retirarse de la presidencia del bloque PRO de la Cámara alta, al mismo tiempo que anticipó su deseo de ser candidato a gobernador de Córdoba en representación del Presidente Javier Milei.

"No me siento cómodo. No me gusta", expresó el legislador en diálogo con La Nación. Juez también señaló que se sintió desautorizado por el expresidente Mauricio Macri, a quien afirma que ya le expresó su intención de dejar de presidir el bloque, aunque seguiría formando parte del mismo.

El exintendente cordobés mencionó que su forma de ser "muchas veces le ha caído antipática a Mauricio Macri", sobre quien opinó que "es de esos tipos que están con la guardia levantada siempre". Luego insistió en que no quiere presidir el bloque de senadores del Frente PRO.

"No creo que sirva, no me siento cómodo. No me gusta, lo digo con todo respeto, pero me siento desautorizado", argumentó el senador cordobés y añadió: "No me gusta tal cosa, y esas cosas pasan, pero no hay ninguna autocrítica, entonces es muy complicado. Es un tema que seguramente lo hablaré con Mauricio, pero yo ya le hice saber que no tengo ningún interés en seguir".

Al respecto de aquellas ocasiones donde se sintió desautorizado, Juez recordó: "Estuve un montón de meses trabajando para que el bloque se pudiera juntar con el presidente, y cuando el presidente me dio el día y hora para juntarme, me llamaron y me dijeron que no me podía juntar".

Lo sucedido en relación al caso de Edgardo Kueider fue otro ejemplo colocado por el legislador, momento en el que Juez le dijo al presidente del PRO que lo iban a expulsar y este "creía que había que suspenderlo porque no está acá". "Yo no quería convivir ni media hora más con ese tipo en el Senado. Me dolió muchísimo que de los cinco votos que votaron la suspensión, cuatro eran nuestros".

"Voy a poner a disposición la conducción del bloque"

"Seguramente la próxima vez que me junte con Mauricio voy a poner a disposición la conducción del bloque", anticipó Luis Juez, aunque aclaró que continuará dentro del bloque y aseveró: "No soy un especulador".

Asimismo, sobre el rumor respecto a su interés en ser presidente provisional del Senado, el legislador aclaró: "Eso no es así. Yo no pido nada y se lo dije al presidente. Le dije: 'Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador'".

Juez: "Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ´mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez´"

Juez resaltó el trato del presidente libertario, afirmando que "es la primera vez que un presidente lo hace sentir su amigo" y agregó: "No estoy detrás de nada, lo mío no puede ser interpretado como una expresión obsecuente. Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo 'mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez'".

Sobre la eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), agregó: "Coincido un ciento por ciento de que el camino es juntos. Nuestro electorado decididamente acompaña la política del presidente. No entender eso puede ser catastrófico".

"Porque si yo quiero ir solo donde estoy bien y me alcanza y juntarme donde mi fuerza no tiene esa expresión, me parece un acto de egoísmo que pone a las claras que en algún lugar las cosas se van a complicar", sostuvo y apoyo la expresión del presidente libertario respecto a ir "juntos y en todos lados".

