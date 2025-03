El Gobierno obligó a Telecom a mantener las autoridades españolas de Telefónica

El Gobierno intimó a la empresa Telecom a que se “abstenga” de fusionarse con Telefónica de Argentina, en el marco de la resolución que tomó la Secretaría de Industria y Comercio, mientras continúa la investigación por presunto monopolio en el sector de las telecomunicaciones. La empresa, perteneciente al Grupo Clarín, no sólo confirmó que aceptó la medida, sino que destacó la independencia del Directorio y del management de ambas compañías. Sin embargo, el congelamiento de la unificación de compañìas por seis meses, ordenada por el presidente Javier Milei, se activó ante un reclamo de firmas que denunciaron una avanzada de Clarín para quedarse con el control de Telefónica, y que frustraron una Asamblea de Socios frenada por funcionarios nacionales.

Fuentes cercanas al mundo de las telcos aseguraron a PERFIL que el Grupo tenía prevista la realización de una asamblea de ambos directorios para avanzar en una estrategia de unificación de negocios. "Al momento de cierre de la operación cuestionada, el directorio de Telefónica Móviles Argentina S.A. había convocado a una Asamblea de accionistas para que, en ella, se designaran directores elegidos por Telecom como nuevo accionista. Esa Asamblea debía llevarse a cabo el martes 25 de marzo a las 11", señalaron las fuentes citadas.

¿No eran buenos los monopolios? La trama detrás de la "guerra" entre Javier Milei y Clarín

Según pudo saber este medio, la polémica designación de autoridades se iba a convertir en "la consolidación de la toma de control sobre Telefónica, en desafío a la orden de la Secretaría de Comercio e Industria". Por ese motivo, "ciertas empresas que se opusieron a la concentración de mercado" intervinieron y le "solicitaron que la Secretaría de Industria y Comercio ordenara la suspensión de la Asamblea para evitar la consolidación de la operación que había sido cuestionada".

"En esa Asamblea se presentaron oficiales de la Inspección General de Justicia y la Secretaría de Comercio e Industria, que intimaron a Telefónica a suspender la Asamblea que había sido convocada, en cumplimiento de la orden de mantener independencia de las operaciones entre ambas empresas", confiaron en estricto off the record fuentes del sector a PERFIL.

La resolución que desactivó el plan de unificación

“Ordénese a TELECOM ARGENTINA S.A. que, por el término de SEIS (6) MESES, o hasta que la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.442 se expida en los términos del artículo 14 de la misma norma, lo que ocurra primero, se abstenga de realizar cualquier tipo de acto jurídico, societario y/o comercial que implique directa o indirectamente la integración o consolidación con TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. en los términos del artículo 44 de la Ley N° 27.442”, señaló la resolución gubernamental.

Por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC), el Gobierno sostuvo que “la medida dispuesta precedentemente incluye cualquier iniciativa que implique unificar o integrar los equipos que forman parte de TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. con TELECOM ARGENTINA S.A., así como cualquier intercambio de información competitivamente sensible con TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., como ser precios y estrategias de precios, costos y márgenes, planes de negocios y estrategias comerciales e información sobre clientes y proveedores, planes de inversión, entre otros, debiendo respetar los convenios para el uso recíproco de infraestructura que TELECOM ARGENTINA S.A. y TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. hubieran celebrado”.

La reacción del Grupo Clarín

La notificación le llegó a Telecom “a última hora” del viernes 21 de marzo, horas después de que el Gobierno publicara un comunicado oficial a través de la Oficina de Prensa, por redes sociales y con la firma del secretario de Industria y Comercio, Esteban Marzorati, según pudo saber PERFIL. El Grupo Clarín evitó dar una respuesta durante el fin de semana largo, pero reaccionó el primer día hábil para evitar extender la tensión que se instaló entre el conglomerado de medios y de empresas telcos con Milei.

Telefónica - Telecom: el Gobierno no quiere frenarla, quiere negociar

“La Sociedad desea resaltar que, aún desde antes del dictado de esta Resolución, Telecom Argentina y Telefónica Móviles Argentina S.A. se encuentran operando como sociedades y negocios independientes y tanto los miembros del Directorio como el management de esta última son independientes”, aclaró Telecom en una notificación de Hecho Relevante ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), fechada el 24 de marzo.

Un golpe a las acciones y a la confianza

Luego del golpe que le dio la administración libertaria, con el anuncio de la suspensión preventiva de la compra de Telefónica de Argentina, anunciada casi al cierre de la tarde del viernes, el choque se reflejó en las cotizaciones en la Bolsa de Nueva York, en donde Telecom se derrumbó 7,2% el lunes feriado en la Argentina, pero con actividad plena en la city estadounidense. Este martes logró recuperar parte de lo perdido, con una cotización positiva del 2,6%, pero con un saldo negativo en dos jornadas financieras de casi 5 puntos.

Las acciones de Telecom se derrumbaron el lunes 24 de marzo en la Bolsa de Nueva York

Fuentes empresarias que conviven con los mandamases del Grupo Clarín confesaron a PERFIL que “se enrareció el clima de negocios”, deprimido de antemano por la caída del consumo y la falta de inversiones, debido a la “incoherencia que existe entre el discurso de libre mercado y de conformación positiva de monopolios para mejorar los servicios, según el mismo Milei realizaba en foros empresarios, siendo Presidente de la Nación”. “El cambio de regla de juego es otro punto que espanta a las inversiones. Y si las empresas que estamos en el país no somos cuidadas, las del exterior nunca van a llegar con sus dólares”, afirmó a esta editorial uno de los integrantes del círculo rojo, que se sentaba en la mesa de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), junto al presidente y CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto.

La pizarra el martes 25 le permitió a Telecom recuperar parte de lo perdido un día antes en NY

El dato que no pasó desapercibido es el tiempo de finalización de la obligación de no fusionar que llegó a Telecom: si el Gobierno no decide antes, será el 21 de septiembre el descongelamiento, a casi un mes de las elecciones legislativas nacionales, que se realizarán el 26 de octubre próximo. “Puede ser una declaración de una guerra larga y fría, o la ventana de oportunidad para una negociación”, se animó a conjeturar un frustrado actor que intentó ingresar en la compulsa por la compra de Telefónica de Argentina, en estricto off the record, ante PERFIL.

ML